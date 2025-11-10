ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Катето Евро уволни Цитиридис
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:27Коментари (0)331
©
Търпението на Катето Евро към безкомпромисния Цитиридис съвсем се изчерпа. Повод за това беше коментара му за изпълнението на акробатите Антон и Денис в девети епизод на "България търси талант" в неделя вечер.

Двамата мъже изпълниха брилянтно съчетание от сложни фигури и поддръжки, с които накараха публиката да стане на крака.

"Беше интересно, но на тази сцена сме виждали и по-интересни неща", не пропусна да изкритикува Цитиридис. Този път Катето наистина се ядоса и отсече: "Не е вярно!", а след като комедиантът гласува за пореден път с "НЕ", Катето дректно го уволни от ролята му на журиращ в предаването.

"Довиждане, Николаос! Свободен си!", отвърна категорично актрисата, а останалите продължиха с гласуването си, сякаш нищо не се е случило. Малко по-рано Катето Евро и Галена създадоха забавна ситуация, впечатлени от мускулестите тела на акробатите.

Антон от Бургас и Денис от Украйна се явиха на сцената голи до кръста и погледът на Катето Евро заблестя мигновено. Мигом актрисата заключи категорично – "От мен имате "ДА"!". Галена на остана по-назад и допълни – "И от мен имате "ДА"!". Мъжете отвърнаха на шегата, поклониха се, благодариха и се престориха, че си тръгват от сцената. 

Публиката се разсмя, а Катето Евро и Галена показаха още веднъж, че за времето, което са прекарали рамо до рамо в журито на "България търси талант", вече са един добре стикован колектив, който умее да създава забавни и хумористични ситуации, да оценява с разбиране и уважение всеки участник и да дава градивна критика, когато се налага.

Изпълнението на Антон и Денис заслужи напълно оценките, които дамите дадоха предварително, макар и на шега. Към тях се присъедини и Вергов, който също се възхити от съчетанието, пише "Блиц".


Още по темата: общо новини по темата: 2145
10.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
предишна страница [ 1/358 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
07:56 / 10.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Азис се оказа доста стиснат и претенциозен работодател
22:37 / 09.11.2025
7 развенчани мита за шофирането
22:45 / 09.11.2025
Уреди се за "Евровизия"
21:39 / 09.11.2025
Една от най-често употребяваните билки за високо кръвно
20:04 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: