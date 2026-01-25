ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
Любо Киров не се е карал с Маги Халваджиян, нито се е пазарил за по-високо заплащане, заради което да не иска да участва в "Капките" занапред. Той просто имал желание да е свободен тази пролет, за да планира собствените си проекти и концерти, вместо да ги съобразява с преките ефири на "Капките" всяка седмица. Звездата най-вероятно ще се появи в предаването, но с епизодично участие – за дует с някой от състезателите или като гост в залата, ако изпълняват негова песен. Засега обаче не смятал да влиза в журито.
В журито, освен Хилда, остават също Димитър Ковачев – Фънки и Веселин Маринов. Новият сезон на предаването, който е 14-и поред, тръгва от 16 февруари. Той се завръща в програмата за понеделник, след като миналата година, както и през 2023-а, се излъчваше в неделя. Официално всеки епизод ще продължава по 3 часа – от 20 до 23 часа, но всеки зрител знае, че това ограничение рядко се спазва и ефирът обикновено се проточва поне половин час повече. Финалът ще е през май, но засега точната дата не е уточнена.
След като миналата година финалът беше грандиозен и уникален за България – пред 40 хиляди души на живо на Националния стадион "Васил Левски", всички се чудят какво ще измисли Маги Халваджиян, за да надгради самия себе си тази пролет. Никой не очаква от него да направи стандартен финал в залата на предаването. В същото време не е ясно какво по-голямо може да измисли след "сезона на стадиона", който би всички рекорди по мащаб, творчески размах и гледаемост.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3131
|
|предишна страница [ 1/522 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
Хора с редки имена празнуват днес
07:31 / 25.01.2026
Тя е единствената Мис България, която стана адвокат след спечелва...
07:21 / 25.01.2026
Има един вид заседяване, който може да е по-малко вреден за мозък...
19:11 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
18:38 / 24.01.2026
Малки промени, които правят банята по-хигиенична
17:39 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS