"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя

© След две сезона в журито на шоуто "Като две капки вода" на Нова тв, Любо Киров този път няма да участва. Това е най-пресният слух в средите на шоубизнеса. Хитовият изпълнител май отказал да преподпише договора си с Маги Халваджиян. Броени дни преди старта на новия сезон се е наложило да търсят варианти за друга звезда, която да заеме мястото му, пише "Уикенд".



Любо Киров не се е карал с Маги Халваджиян, нито се е пазарил за по-високо заплащане, заради което да не иска да участва в "Капките" занапред. Той просто имал желание да е свободен тази пролет, за да планира собствените си проекти и концерти, вместо да ги съобразява с преките ефири на "Капките" всяка седмица. Звездата най-вероятно ще се появи в предаването, но с епизодично участие – за дует с някой от състезателите или като гост в залата, ако изпълняват негова песен. Засега обаче не смятал да влиза в журито.



В журито, освен Хилда, остават също Димитър Ковачев – Фънки и Веселин Маринов. Новият сезон на предаването, който е 14-и поред, тръгва от 16 февруари. Той се завръща в програмата за понеделник, след като миналата година, както и през 2023-а, се излъчваше в неделя. Официално всеки епизод ще продължава по 3 часа – от 20 до 23 часа, но всеки зрител знае, че това ограничение рядко се спазва и ефирът обикновено се проточва поне половин час повече. Финалът ще е през май, но засега точната дата не е уточнена.



След като миналата година финалът беше грандиозен и уникален за България – пред 40 хиляди души на живо на Националния стадион "Васил Левски", всички се чудят какво ще измисли Маги Халваджиян, за да надгради самия себе си тази пролет. Никой не очаква от него да направи стандартен финал в залата на предаването. В същото време не е ясно какво по-голямо може да измисли след "сезона на стадиона", който би всички рекорди по мащаб, творчески размах и гледаемост.