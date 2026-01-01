ИЗПРАТИ НОВИНА
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44
©
Камен Алипиев-Кедъра беше приет в болница по време на празниците заради бронхоспазъм. 

"Може би всеки трябва да прекара една Нова година в болница", споделя той несгодите, които трябва да преживее.

Ето и целият му пост:

Понеже след малко новата година пристига (първо в Кирибати в 12:00 бг на 31.12) а аз и без това нямам какво да правя, докато си лежа в болничната стая, реших да Ви споделя, че това беше най-гадната година в живота ми. Даже не година, а цели 14 месеца, в които всичко вървеше надолу и назад. Едва ли мога много да се оплаквам, защото в целия свят има хора, които са в пъти по-зле от мен и се нуждаят от много повече емпатия, но нали съм си мрънкало.

Загубих много приятели, няма да изброявам колко много хора ни напуснаха, загубих и доста ангажименти, въпреки че няма място, на което да съм се издънил, а най-лошото е, че започвам да губя и вярата си. Но как да го направя? От едната страна, карликът-психопат в Кремъл, от другата - оранжевият мегаломан Доналд Джей. Стигнахме дотам, че оцеляването на цивилизацията е под въпрос, не само на Украина или Европа. В социалните мрежи е пълно с wannabees, които дори нямат представа от ценностна система, а в реалния български живот всичко това е хиперболизирано и допуснахме всеки ден, всеки час, паноптикум от двупръсточели индивиди да ни лъжат в очите от екраните на големите медии.

Продължиха политическите уволнения на журналисти, показните акции, които унищожават хора и кариери, за да покажат, че "ако не си с нас, си против нас", както и всякакви други мафиотски тъпотии, които ни правят за смях навсякъде. Дребните душички са готови да продадат дори майка си, за да са добре, да си имат някаква службица и да се веят по света. Примерите са много, няма да ги изброявам, но е повече от ясно, че няма критерии.

Хора, които не знаят български, диктуват езиковите норми, защото се показват всеки ден по телевизията, а продажни мазници с досиета в ДС, се оказват най-релевантните политически анализатори. Положението е отчайващо, но все пак, в края на годината се видя, че надежда все още има. Огромните протести не само в София, но и в цялата страна, както и в Европа, бяха знак, че обществената енергия се завръща, но оставката на правителството показва, че и силите на мрака няма да се предадат лесно и вече са крачка напред в сложната тактическа битка.

Великият комбинатор Остап (Ибрахимович) Бендер (създаден от още по-великите Иля Илф и Евгений Петров) казва че: "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се" и ако не успеем да се издърпаме и този път, значи всичко е приключило, а политическите мафиоти, каквито и да са имената им, ще продължат да крадат и да унижават сънародниците си.

Ядосан съм и си личи, но все още пазя капчица надежда.

Пожелавам Ви щастлива и здрава 2026, в която, най-после, да ни се случи нещо добро като народ!


Статистика: