Калина Паскалева: Блокирах майка ми в социалните мрежи, но я обичам

© Facebook Журналистката и писателка Калина Паскалева честити рождения ден на майка си с нестандартен пост в социалните мрежи.



"Госпожа майка ми - юрист Веси Паскалева, днес празнува своя юбилей - 70 годишнина.



Ще я водя на обяд, после на театър и така.



Да е жива и здрава, че все на някой трябва да си оставям кучето, докато се пека по плажовете на любимата ми Азия.



Шегата настрана - най-трудното нещо на този свят е да си част от близкия ми кръг и да търпиш настроенията ми. За другите е ясно - като не ми хареса нещо - просто комуникацията приключва. В повечето случаи - завинаги.



Мама е блокирана във Фейсбук, Инстаграм и Вайбър и няма да види този статус, но я обичам. По моя начин.



А вие - моля днес не ме занимавайте със себе си.", написа още тя.



Думите й са публикувани заедно с две общи техни снимки.