Какво точно се крие зад отслабването с 40 кг на Мария Илиева?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:05
©
Певицата мария Илиева се появи при Мон Дьо този уикенд и предизвика истински трус в мрежата. Вместо да се говори за музика, всички обсъждат едно – как по дяволите е отслабнала до неузнаваемост.

Дивата твърди, че е свалила близо 40 килограма с "дисциплина“, "режим“ и "спорт“. Зрителите обаче изобщо не купуват тази версия. Под клиповете ѝ в социалните мрежи коментарите направо гърмят:

"Какви диети, бе хора – да не сме вчерашни?“, "И тя е минала на Оземпик, стига се прави на света вода ненапита“, пишат недоволни, убедени, че зад метаморфозата стои добре познатият медикамент за диабет, нашумял сред звезди у нас и по света.

Но това далеч не е единственото подозрение. В мрежата вече набира инерция нова версия – че Мария е прибегнала до Мунджаро, още по-мощният "хит“ за отслабване, за който инфлуенсърите говорят тайно от месеци. Той работел върху два хормонални рецептора едновременно и… резултатът се виждал с просто око.

Самата Илиева лаконично отсича, че се чувства в "най-добрата си форма“ – физически, психически и вокално. Признава, че след раждането е била почти 100 килограма и е потърсила лекарска помощ заради хормоните. "Всичко е обратимо“, уверява тя.

Но не всички са впечатлени. Напротив – критиките валят като градушка.

"Какво ѝ стана на лицето?“, "Изпита, уморена, няма го онзи блясък“, "Преди беше истинска жена, сега – мумия“, пишат разочаровани фенове.

Други са още по-крайни: "Едвам я познах! Защо всички известни се превръщат в еднакви пластмасови лица?“

Появата ѝ и в "На кафе“ само наля масло в огъня – видяна в цял ръст, певицата изглеждаше още по-слаба, с крака, които зрителите оприличиха на… солети.

Докато едни аплодират желязната ѝ воля, други са категорични: "Това тяло не е свалено само с яйца, риба и фитнес.“

Каквато и да е истината – Мария Илиева отново е в центъра на скандала. И този път не заради музика, пише Intrigi.bg.


