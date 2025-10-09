ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Кака Лара: Това е дъното
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:10Коментари (0)619
©
Гледам "Ергенът“ и показвам на дъщеря ми, че това е дъното.“

Това сподели актрисата Лазара Златарева, по-известна като Кака Лара.

Телевизионната водеща разкри, че следи с интерес риалити предаванията, особено "Ергенът“.

"Голяма част от хората си контактуваме със себеподобни. Всеки си мисли, че неговият кръг е единствен. Чрез тези формати виждаш, че има всякакви хора. Това, че не ти харесват, не означава, че не съществуват. Може да не одобрявам това, което виждам, но то е факт. Всеки има телевизор с един милион канала, ако иска, гледа риалити, ако не иска, може да чете книги“, допълва Златарева.

Според актрисата е много важна ролята на семейството за правилната интерпретация.

"14-годишната ми дъщеря Вая не гледа такъв тип формати. Аз я информирам какво се случва в "Ергенът“. Защото се надявам да не е тя утре на мястото на някоя от участничките. Мисля, че човек от всичко може да извади позитиви. Гледам и показвам на дъщеря ми, че това е дъното. Ако родителят не може да направи това, рискува детето му да попадне на същото място и да си търси гадже по сумата в банковата сметка, разказва Кака Лара. Водещата на емблематичното предаване "Милион и едно желания“ се радва, че децата днес имат повече възможности и достъп до различен тип съдържание.

"Има някаква страшна драма в това, че децата в момента живеят с интернет, или нещо от този род. Смятам, че сега имат много повече възможности. На мен не ми се струва никак романтично да чакаш с часове предаване по единствената си телевизия“, заявява категорично Златарева.

Оборва и клишето за обезценяването на театъра и културата като цяло.

"Нямам такова наблюдение. При нас, в театър "Българска армия“, преобладават представленията, за които няма билети. Почти не се случва обратното. Много млади хора ходят на театър. Това е клише от рода на "Изпростява нацията“.

Да, сигурно е така, но е в световен мащаб. Винаги ще има и по-прости, и по-интелигентни хора“, казва Лазара пред "България Днес“.


Още по темата: общо новини по темата: 1663
09.10.2025 Астролог предсказал черна дата на Сашка Васева
09.10.2025 Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
09.10.2025 Венета не била болна, друго е
09.10.2025 Рок звезда катастрофира
09.10.2025 Старата любов ръжда не ражда
09.10.2025 Доли Партън проговори за състоянието си
предишна страница [ 1/278 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Венета не била болна, друго е
15:30 / 09.10.2025
Кикерезова: Не съм приключила
08:45 / 09.10.2025
Родена е точно преди 86 години в наш град, чието име вече не е съ...
08:34 / 09.10.2025
Огорчената Кичка Бодурова: Много, много ми е мъчно!
15:37 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "...
15:06 / 08.10.2025
Брутално високо: 100 000 лева хонорар за Лили Иванова
14:15 / 08.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Цяла плантация марихуана е разкрита от полицията в Пловдивско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: