Как Камелия стана майка за втори път?

© Фолк певицата Камелия стана майка за втори път, изненадващо за всички нейни фенове. Навръх празника на България 22 септември изпълнителката публикува снимка с дъщеричката си на име Касия.



"Днес на този хубав празник искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, КАСИЯ! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те“, написа Камелия.



Безспорно, певицата не е била бременна и не е споделяла публично, че планира второ дете. Първородният й син Баян се роди през 2023 г. И едва тази година певицата разкри, че детето е плод на сурогатно майчинство. Самата тя дълги години има репродуктивни проблеми и не може да износи бебе.



"С Цветин искахме да осиновим дете, като предприехме нужните стъпки за това. В програмата сме. Не ни се обадиха, въпреки че имат нужните условия, интелигентността, възпитанието и възможностите да сме родители. За жалост, не ни избраха“, възмутена бе фолк певицата в интервю пред бТВ преди време.



Твърде е възможно двамата родители в крайна сметка да са били избрани за осиновители и Касия да е не е тяхно биологично дете. Подобни версии плъзнаха из интернет още вчера след публикуването на снимка с бебето, което според потребители не е с размерите на новородено, а е на няколко месеца, пише Intrigi.