ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Как 1 януари се превърна в начало на Новата година?
Съществена роля за утвърждаването на 1 януари изиграва римският цар Нума Пумпилий – вторият владетел на Древен Рим. По негово време римският календар е реформиран, като първият месец март е изместен от януари. Причината за това решение се корени в култа към бога Янус, на когото е посветен месецът. Той бил смятан за покровител на началото, преходите и всяко ново начинание. Някои исторически източници дори посочват, че именно Нума Пумпилий въвежда януари като самостоятелен месец.
От 153 г. пр. Хр. 1 януари официално се утвърждава като първи ден на годината в римския календар. Тази традиция е запазена и от Юлий Цезар, който я включва в своя Юлиански календар. След разпространението на християнството обаче на преден план излизат религиозни дати – Благовещение на 25 март и Рождество Христово на 25 декември – които в продължение на векове често се приемат за начало на новата година.
С течение на времето смесването на Юлианския календар с християнските традиции води до неточности, най-вече при изчисляването на високосните години и подвижни празници като Великден. За да бъдат коригирани тези разминавания, през XVI век Папа Григорий XIII въвежда Грегорианския календар. С него 1 януари окончателно е възстановен като първи ден на годината – традиция, която се запазва и до днес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Емблематичен сериал се завръща в българския ефир с премиерен сезо...
13:32 / 27.12.2025
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
15:28 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS