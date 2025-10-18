ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Известността не го промени
"Вълнението винаги е едно и също. Може би когато си по-малък си по-смел и безразсъден. Оказа се, че имам талант за цигулката. Баща ми разбираше, че трябва по-добра школа. От там отидох в Москва", сподели за началото на музикалния си път Васко Василев в ефира на съботното издание на "България сутрин".
В Консерваторията се явява на прослушване.
"Отидох с майка ми да свиря на две от най-добрите професорки, избрах "желязната лейди на Московската консерватория", аз се влюбих в нея, тя беше на 65 години. Когато имаш вяра в своя учител, другите житейски въпроси изчезват", каза най-известният български цигулар.
Важните неща в живота и известността
В продължение на 8 години той е имал подкрепата на баща си в Москва.
Една от най-ценните му цигулки е на 320 години, на която са свирили световни имена, сред които и Николо Паганини.
Известността не го е променила.
"Има куриозни случаи - преди доста години минах в Лондон през един голям площад с един японец. Изведнъж спря червен автобус с туристи и шофьорът скочи и ми поиска автограф. Разбира се, че беше българин. Японецът не можеше да повярва на очите си", каза Василев пред Bulgaria ON AIR.
Музиканти, с които иска да излезе на една сцена са Адел, Сам Смит: "Мога да си мечтая за много още".
Класическата музика може да стигне до всеки
"Цигулката е почти като любовница, защото стои до сърцето и когато свириш, всичко идва от сърцето... За мен класическата музика като е станала класическа, защото така е решило времето. И Елвис, и Бийтълс са класическа музика. Ако дадеш на младите в правилното време, правилната емоция по правилния начин и Майкъл Джексън ще харесат, това е хубава музика", каза още Васко Василев.
Неговото вдъхновение са музиката и природата: "Най-хубавата музика идва от природата".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1808
|предишна страница [ 1/302 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Опасни ли са бананите?
13:37 / 18.10.2025
Любима риалити звезда не издържа и се похвали с нова придобивка
10:03 / 18.10.2025
Венета Райкова съсипа bTV с пост в Instagram
21:40 / 17.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари....
21:27 / 17.10.2025
Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й
17:43 / 17.10.2025
Милена се раздаде за 40 години на сцената
13:24 / 17.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS