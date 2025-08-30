ЗАРЕЖДАНЕ...
Известни близнаци днес стават на 45
Дарин Ангелов завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 2000 г. със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Стефан Данаилов. Той прави дебюта си на сцената на Народния театър "Иван Вазов“ през 2000 г. в представлението "Ромео и Жулиета“. Оттогава Дарин е неразделна част от трупата на театъра и е участвал в множество постановки, включително "Хъшове“, "Полет над кукувиче гнездо“ и "Дон Жуан“. Той също така се появява в редица телевизионни предавания и филми, като "Откраднат живот“, "Под прикритие“ и "Love.net“. Освен актьорската си кариера, Дарин е и постоянен панелист в популярното сутрешно токшоу "На кафе“, споделяйки своите мисли и мнения по различни теми.
Деян Ангелов завършва НАТФИЗ през 2003 г., този път със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Стефан Данаилов. Той започва кариерата си в Младежкия театър "Николай Бинев“ и по-късно се присъединява към трупата на Народния театър "Иван Вазов“, подобно на брат си. Някои от забележителните му сценични роли включват Джон "Уокър“ в "Американски буфоси“, Джеймс в "Любовникът“ и Джими Портър в "Общежитие“. Деян също се появява в различни телевизионни предавания и филми, като "Откраднат живот“, "Под прикритие“ и "18%“.
Братята споделят не само една и съща професия, но и страст към изкуството и отдаденост на занаята си. Те често работят заедно в театрални продукции, демонстрирайки отлично сътрудничество и взаимно уважение. Двамата са получили няколко награди и признания за работата си, включително "Аскеер“ и "Икар“.
