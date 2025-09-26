ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Известна турска певица падна от 6-я етаж
Той отрече слуховете, че майка му се е самоубила, като каза, че е починала, след като е паднала случайно от балкона.
Гюлю е родена през 1973 г. в квартал Касимпаша в Бейоглу, Истанбул. През 1988 г., само на 15-годишна възраст, тя излиза на сцената и печели симпатиите, а става много популярна през 1990-те години.
В изявлението на полицейското управление Чинарджък и област Ялова се посочва, че разследването на инцидента продължава и са направени следните изказвания:
На 26.09.2025 г., около 01:28 ч., след като чрез Центъра за спешни повиквания 112 е получено уведомление за "Падане от височина“ на улица "Вали Акъ“ в квартал Харманлар, нашите служители са отишли на въпросния адрес. Разбрахме, че лицето на име Гюл Тут, известна като артистката Гюлю, е паднало от прозореца, докато се е забавлявало с дъщеря си и нейната приятелка в жилището си на 6-ия етаж. Прегледът на медицинския екип е констатирал смъртта.
В съответствие с инструкциите, получени от прокуратурата, полицейското управление на район Чинарджък е започнало разследване във връзка с случая.
Съседът на Гюлю, Халит Бечерген, казва за нея: "Научих за смъртта ѝ около 1 часа сутринта, когато съседите ми ме уведомиха. Когато слязох долу, тя лежеше по средата на пътя. Беше мила жена, безобидна. Така или иначе беше артистка. Ходеше по концерти и се връщаше. Не се е забърквала в проблеми“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1436
|предишна страница [ 1/240 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички бълг...
09:32 / 26.09.2025
Вече и татуировките им са еднакви
09:24 / 26.09.2025
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS