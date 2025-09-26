Известна турска певица падна от 6-я етаж

© 52-годишната певица Гюлю внезапно почина в Турция. Това съобщи Haber Global, като се позова на съобщение от сина й.



Той отрече слуховете, че майка му се е самоубила, като каза, че е починала, след като е паднала случайно от балкона.



Гюлю е родена през 1973 г. в квартал Касимпаша в Бейоглу, Истанбул. През 1988 г., само на 15-годишна възраст, тя излиза на сцената и печели симпатиите, а става много популярна през 1990-те години.



В изявлението на полицейското управление Чинарджък и област Ялова се посочва, че разследването на инцидента продължава и са направени следните изказвания:



На 26.09.2025 г., около 01:28 ч., след като чрез Центъра за спешни повиквания 112 е получено уведомление за "Падане от височина“ на улица "Вали Акъ“ в квартал Харманлар, нашите служители са отишли ​​на въпросния адрес. Разбрахме, че лицето на име Гюл Тут, известна като артистката Гюлю, е паднало от прозореца, докато се е забавлявало с дъщеря си и нейната приятелка в жилището си на 6-ия етаж. Прегледът на медицинския екип е констатирал смъртта.



В съответствие с инструкциите, получени от прокуратурата, полицейското управление на район Чинарджък е започнало разследване във връзка с случая.



Съседът на Гюлю, Халит Бечерген, казва за нея: "Научих за смъртта ѝ около 1 часа сутринта, когато съседите ми ме уведомиха. Когато слязох долу, тя лежеше по средата на пътя. Беше мила жена, безобидна. Така или иначе беше артистка. Ходеше по концерти и се връщаше. Не се е забърквала в проблеми“