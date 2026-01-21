Известна певица превърна левовете в евро след час чакане

© Ретро Любимката на поколения българи Богдана Карадочева реши да обмени наличните си левове в евро в навечерието на Нова година. Аристократката на българската музика се появи в пълния с клиенти офис на наша банка близо до НДК и веднага събра погледите. 76-годишната певица бе изрядно гримирана и елегантна както винаги. Облечена бе с палто от визон и с шапка, обсипана с любимите ѝ перли.



Изпълнителката на "Остаряваме бавно“ пристигна с такси, което остана да я чака пред банката близо час. Богдана очевидно беше неприятно изненадана, че пред нея има 6-7 души, и нервно се въртеше на стола, докато чакаше реда си. На всичкото отгоре се оказа, че е застанала пред грешно гише и се наложи служителка от офиса да ѝ помогне и да ѝ изтегли ново номерче – за "касови операции“. Така че, макар и с неохота, певицата трябваше да се нареди на втора опашка.



"Истинска аристократка! Рядко можеш да срещнеш жена с такава класа!“, "Годинките ѝ личат, но пак се откроява, истинска дама!“, коментираха клиенти на банката.



След като най-накрая Карадочева обмени левовете си в евро, тя бързо се отправи към чакащото я такси, пише "Ретро".