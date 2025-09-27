ИЗПРАТИ НОВИНА
Известна певица, останала вдовица на 24: През нощта го убиха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:33
©
Когато убият съпруга ти и на 24 г. останеш вдовица с две малки деца, отначало светът се срива. После просто трябва да се съвземеш.

"Изправяш се, изтупваш се и тръгваш. Така и досега“, разказа пред "Телеграф“ вдовицата на бореца Иван Кудев Снежина. Тя е популярната попфолк легенда от дуета Марко Снежина. Омъжва се по любов на 17 г. и половина с подпис на родителите й. Съпругът е малко по-големият от нея борец от ЦСКА Иван Кудев. Едно след друго им се раждат две деца - Кристиан и Мария. Когато момченцето е на 7 г., а момиченцето - на 5, внезапно остават сираци. Всичко това се случва в тъмните години на гангстерски воини, в които бивши спортисти се избиват заради делбата на бизнеси и територии през 90-те години.

Последен ден

"Аз исках синът ни да учи в спортното училище, гледах да е по-удобно на родителите ми, но Иван настоя да е в колеж и там тръгна. Заведохме го на първия учебен ден костюмиран. Това е последният ден на баща му на тази земя. През нощта го убиха“, разказа Снежина. 16 септември 1995 г. е топъл и слънчев и нищо не показва, че предстоят страшни неща.

Към 4 ч. на 17 септември в бл. 407 в столичния ж.к. "Младост“ проехтяват изстрели. Хората, които ги чуват, не смеят да излязат навън. Знаят, че съседът им Иван Кудев е близък до сочения за Кръстник на мафията Иво Карамански, и се страхуват. Към 6,30 ч. мъж от блока открива трупа на четвъртия етаж и звъни на полицията.

Разследване

Бившият състезател по борба и бивш съратник на Карамански Иван Кудев е застрелян в гръб. Килърът чака от засада на горния етаж и стреля, докато Кудев е до асансьора. Той се връщал от дискотека. Твърди се, че не е бил сам, а с момиче от дискотеката, което става свидетел на стрелбата, но бързо влиза в асансьора и изчезва в тъмнината. 6 куршума са открити в тялото на убития при направената аутопсия - 3 в гръдния кош, 2 в гърба и 1 в крака. Следственото дело се води за предумишлено убийство срещу неизвестен извършител, съобщава градският прокурор тогава Нестор Несторов. Според разследващите през 1994 г. Кудев се разделя с Карамански и започва да се занимава със стари коли - има три фирми за препродажба на автомобили.

Версии

Една от първоначалните версии е, че може  да е застрелян заради преразпределение на територии в София. Още повече че Кудев държал и складове на едро. Следователите внимателно проучват с какви точно стоки е търгувал. Карамански не е извън подозренията на близките на Кудев, но няма доказателства да е поръчал убийството му.

На мястото, където е чакана жертвата, е  открита използвана дъвка, взети са отпечатъци от обувки, с които е газена кръвта на Кудев. Година след убийството на бившия премиер Андрей Луканов през октомври 1996 г. е намерен пистолетът, с който е убит украинецът Сергей Шанин. Започва следене на група чужденци от Украйна. Двама от тях са задържани на ГКПП "Капитан Андреево“ през май 1999 г. Това са Владимир Шевчук и Александър Акимов. Доказателства, че са участвали в убийството на Луканов, няма, но Шевчук се сдобива с обвинение, че е стрелял по Кудев.

Той не отрича, че в нощта на убийството е бил пред блока в "Младост“, но твърди, че не е знаел за готвеното покушение. През декември с.г. обвинението срещу него е свалено, тъй като МВР не е предоставило на следствието експертиза от дъвката, намерена на мястото на престъплението. Седмица след като Шевчук напуска следствения арест, полицията дава исканите доказателства, а софийският градски прокурор Нестор Несторов възобновява делото. Оказва се, че ДНК следите по дъвката са именно на Шевчук. МВР го обявява за издирване, но от украинеца няма и следа.

Предупреждение

Година преди да бъде убит, Иван Кудев получава предупреждение. На 12 май 1994 г. под автомобила му "Мицубиши“ е сложен 1 кг пластичен взрив, който обаче не успява да избухне. Бомбата е обезвредена по сигнал на мъж, който разхождал кучето си наоколо. Немската овчарка спира и започва да лае, човекът вижда жици, които стърчат изпод  автомобила, и се обажда в полицията.

Може би Кудев знае кой е поръчител на атентата. Твърди се, че от началото на 90-те години той е приближен на Иво Карамански. Че дава най-много пари за общия им бизнес, ръководи автокъщите му, занимава се и с пласмента на крадени коли от Унгария. През 1993 г. Кръстника е задържан и Кудев решава да поиска своя дял. Това слага край на приятелството с Карамански. Докато Кръстника е зад решетките, бившият борец регистрира своя фирма и окончателно се отделя от бившия си приятел и работодател. Свързва се с ВИС-2, тъй като от години познава Васил и Георги Илиеви, с по-големия брат са тренирали заедно.

Сама

"Докато Иван беше жив, аз вече пеех, но не бях известна. Когато го убиха, бях на 24 г. Останах сама с две малки деца. Те го преживяха много тежко. И на двамата много им липсваше баща им. Пораснаха с тази липса. И родителите ми, и свекър и свекърва ми помагаха, защото аз трябваше да работя. Те гледаха децата. Свекърва ми живя до последните си дни в траур - откакто убиха сина й, тя не махна траура. Много трудно беше, но ние в шоубизнеса слагаме маската и нямаш избор, защото не си сам, отговаряш за две деца, трябва да се пребориш. Отгледах децата с песните си.

Направи ми впечатление, че моята дъщеря търсеше бащина закрила. Докато бяха живи дядовците, синът ми беше до тях. Момчетата най-много имат нужда от баща - имат нужда някой мъж да ги потупа по рамото, дори да им се скарва по мъжки. Много беше трудно. Отгледах много добри деца. Завършиха висше образование. Работят. Имам и внуци. Животът продължава. Аз продължавам да пея. Сега с Марко издаваме народна музика. Ще имаме нова песен и с една колежка“, разказа още Снежина. "Желая на всички от сърце да доживеят да видят децата на своите деца. Аз на моите деца им се извинявам — ако беше жив баща ви, нямаща да гоня сцената, щях да съм само баба и да си гледам внуците“, твърди Снежина.

Приятели

Съпругата на Ива Кудев е категорична, че най-близките му приятели са й помагали след неговото убийство "Най-близките момчета на Иван помагаха. На следващата година след смъртта му дойдоха да изпратят Мария в първия й учебен ден“, разказа Снежина.


