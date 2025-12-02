ИЗПРАТИ НОВИНА
Известна наша водеща, родена в Москва, днес става на 51
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:35
©
Диана Найденова е българска журналистка. Родена е на 2 декември 1974 г. в Москва. Учи икономика в Стопанската академия в Свищов, но прекъсва и остава без висше образование.

От 9 януари 1999 г. работи в "Дарик Радио“. През 2010 г. печели приза за журналистика "Св. Влас“, а паричната награда на стойност 10 000 лв. похарчва за пътуване в чужбина.

От 14 септември 2009 г. е водеща на предаването "Челюсти“, излъчвано в следобедните часове на делнични дни едновременно по "Дарик“, а от март 2010 има рубрика "Опасно близо“ в предаването на Росен Петров "Нека говорят...“, както и в Нова телевизия.


Статистика: