Известна наша водеща, родена в Москва, днес става на 51

© Диана Найденова е българска журналистка. Родена е на 2 декември 1974 г. в Москва. Учи икономика в Стопанската академия в Свищов, но прекъсва и остава без висше образование.



От 9 януари 1999 г. работи в "Дарик Радио“. През 2010 г. печели приза за журналистика "Св. Влас“, а паричната награда на стойност 10 000 лв. похарчва за пътуване в чужбина.



От 14 септември 2009 г. е водеща на предаването "Челюсти“, излъчвано в следобедните часове на делнични дни едновременно по "Дарик“, а от март 2010 има рубрика "Опасно близо“ в предаването на Росен Петров "Нека говорят...“, както и в Нова телевизия.