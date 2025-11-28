ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известна народна певица, родила наскоро, ще става баба
Само преди няколко месеца дъщерята на изпълнителката - Мироана каза заветното "Да" на своя партньор Валентин Василев. Към днешна дата Мироана сподели, че двойката са в очакване на първата си рожба.
На споделените кадри в социалните мрежи се забелязва вече напредналата бременост на бъдещата млада майка. Това предизвика буря от коментари с поздравителен адрес.
"Мироанка и баба Роси! Здраве, щастие и много семейна топлина пожелавам на цялото ви семейство.", написа и известния под псевдонима Мис Бони гримьор.
Това ще бъде първо внуче на гласовитата Росица Пейчева, която неотдавна роди момченце.
