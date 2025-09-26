Известна моделка влезе в болница обезобразена

© Бела Хадид сподели шокиращи снимки, на които лежи в болнично легло, свързана към системи за интравенозно вливане.



"Съжалявам, че винаги изчезвам, обичам ви", написа 28-годишният модел в Инстаграм.



Под публикацията майка й Йоланда я определи като "войн срещу Лаймската болест", а сестра й Джиджи, че я обича.



Моделът за първи път сподели пред сп. People за борбата си с Лаймската болест, докато работеше по-сериозно като модел през 2016 г.



"Животът невинаги е такъв, какъвто изглежда отвън", каза тя тогава, добавяйки, че "най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш".







