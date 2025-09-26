ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Известна моделка влезе в болница обезобразена
"Съжалявам, че винаги изчезвам, обичам ви", написа 28-годишният модел в Инстаграм.
Под публикацията майка й Йоланда я определи като "войн срещу Лаймската болест", а сестра й Джиджи, че я обича.
Моделът за първи път сподели пред сп. People за борбата си с Лаймската болест, докато работеше по-сериозно като модел през 2016 г.
"Животът невинаги е такъв, какъвто изглежда отвън", каза тя тогава, добавяйки, че "най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1433
|предишна страница [ 1/239 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички бълг...
09:32 / 26.09.2025
Вече и татуировките им са еднакви
09:24 / 26.09.2025
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS