Известна фолкпевица стана детегледачка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12
©
Попфолк звездата Весела е направила рязък завой в живота си – в момента е студентка трета година по специалността "Предучилищна педагогика“ и е госпожа в детската градина.

"Бакалавър учител ще съм. Винаги съм искала да уча висше образование, но нямах възможност. Започнах да пея много млада. В началото на кариерата ми имах толкова много ангажименти, че нямах време за обучение. Сега, откакто имам дете, разполагам с повече време и реших да запиша нещо. Трета година съм в Тракийския университет. Ходя на лекции, редовна съм, пиша теми, чакам оценки – минаха ми изпитите“, споделя Весела.

Тя избира специалността именно покрай отглеждането на сина си. "Мислех, че е доста по-лесно да се гледа дете. Той е малко инат – опитвам всякакви подходи. Така реших, че ако уча педагогика, ще науча неща, полезни за мен като родител – повече за възпитанието и развитието на децата“, казва певицата. Синът ѝ е на 8 години и вече е второкласник. 

"Ходи на занималня, а вкъщи го карам да чете допълнително. Четенето много му се удава, баща му му помага с математиката. Но и той много хубаво пее – мечтата му е да стане певец като мама“, добавя Весела. Макар да смята, че пеенето не е най-добрият избор за кариера, тя го насърчава да развива интересите си.

"Съветвам го да има и друга професия. Записала съм го на уроци по пиано – аз така и не се научих да свиря, а ми беше голяма мечта. Ще видим дали интересът му ще се задържи. Много хубаво рисува, ходеше и на уроци по рисуване, както и на народни танци. Определено е артистичен като мен. И аз обичам да рисувам, да пея, да правя дизайни на дрехи. Много от сценичните ми костюми са по мои модели, но се справям и с ремонтите доста добре. В случай че не бях певица, бих била дизайнер на дрехи. Или архитект. Като строителен техник изучавах архитектура и много ми беше интересно.“

Макар напоследък да избягва прожекторите, Весела продължава да пее и да радва феновете си. “Продължавам да се занимавам с това, с което винаги съм се занимавала – ходя по участия. Само докато бях бременна си дадох почивка. Преди време, когато напуснах "Пайнер“, бях категорична, че няма да се занимавам повече с музика. В един момент стана доста скъпо – продуцентът поемаше разходите, но после трябваше сами да плащаме клиповете. Работехме цяла година, за да снимаме един клип. Тогава си казах, че спирам. Но почитателите ме канеха на участия и разбрах, че това е моят път, моето призвание. По професия съм строителен техник, но никога не съм го работила.“

Весела често пее в София и Пловдив, както и по събори, където изпълнява и народна музика. "Сега ще имаме участие с Радо. С него се сприятелихме по-късно, но той много ми е помагал – и в избора на песни. Ще съм специален гост на Екстра Нина за 30-годишния ѝ юбилей на сцената на 5 декември! Ще гостувам и при Цветелина – с нея, с Мира, Валя и Соня Немска си останахме много близки“. Весела вярва, че новите изпълнители са важни за жанра. 

“Има много добри певци в народната музика – качествени, талантливи и искрено се радвам за това.“ Преди две години направих много хубава песен, която се получи страхотно. Сега подготвям две нови – едната е малко по-кахърна, а другата е купонджийска. Скоро ще снимам и клип“.

Всеки ден ходи по 10 километра

В свободното си време Весела обича да се разхожда, да прекарва време с приятели и най-вече със сина си.

“Караме колела, ходим в парка. Не обичам фитнеса, но всеки ден изминавам по 10 километра пеша. Кола почти не използвам. Обичам бързото ходене и упражненията на открито. Не правя диети. Суетна съм, но не обичам козметични процедури – мисля, че по-хубаво от природата няма. Младостта идва отвътре – чрез хармония, чист въздух и спокойствие“.

Гледа краставици и домати

Преди си мечтаела със семейството й да има малка къщичка на село. После обаче купили място във вилна зона до Хасково и сега живее там. 

"Обожавам да садя цветя – тази година засадих краставици и домати. Родиха се пет краставици, а доматите бяха колкото орехи – първа реколта! От една година сме там и приложих накрая образованието си – хванахме се с моя мъж и сами направихме доста неща. Докато чакаме майсторите“, казва тя. Признава си, че е домакиня и обича семейния уют. Харесва й да готви. Когато има време и вдъхновение, прави по 2-3 ястия на ден. Избягва сладкото, но на малкия често прави лазаня, спагети, супички и яхнийки, пише "Телеграф".


