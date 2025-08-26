ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Известен роден журналист разкри има ли проблем с алкохола
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:37 / 26.08.2025Коментари (0)647
©
Журналистът и телевизионен водещ Косьо Филипов е направил категорична промяна в начина си на живот. От началото на годината познатият глас и лице от централните емисии на "По света и у нас“ е напълно трезвеник и е спрял всякакъв алкохол.

"Реших, че трябва да се откажа от пиенето. Не съм имал проблем с алкохола никога, просто съм пийвал за настроение. Но това остава в миналото за мен“, признава той пред в. "Уикенд“.

Филипов уточнява, че не изпитва никакво желание да се връща към стария навик – дори бирата вече не присъства в менюто му. Решението му е посрещнато с уважение от колеги и близки, които виждат в него пример за дисциплина и осъзнатост.

С промяната Косьо Филипов поставя акцент върху здравословния начин на живот и показва, че наздравиците и високоградусовите напитки не са задължителна част от социалните моменти.


Още по темата: общо новини по темата: 1006
26.08.2025 Светът на метъла скърби!
26.08.2025 Много скоро предстои сватба!
26.08.2025 Азис: Случва се нещо, от което ме побиват тръпки!
26.08.2025 Пловдивски Аполон влиза в новия Eрген, участничките го съблякоха
26.08.2025 "Ергенът: Любов в рая" стартира
26.08.2025 Най-известното хлапе става на 45 години
предишна страница [ 1/168 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Голямо щастие за Тейлър Суифт
21:20 / 26.08.2025
Азис: Случва се нещо, от което ме побиват тръпки!
19:33 / 26.08.2025
Viber пуска нова функция
13:33 / 26.08.2025
Григор Димитров: Плаках с глас няколко часа
12:53 / 26.08.2025
Министър фучи по магистрала с 224 км/ч
13:36 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: