|Известен роден журналист разкри има ли проблем с алкохола
"Реших, че трябва да се откажа от пиенето. Не съм имал проблем с алкохола никога, просто съм пийвал за настроение. Но това остава в миналото за мен“, признава той пред в. "Уикенд“.
Филипов уточнява, че не изпитва никакво желание да се връща към стария навик – дори бирата вече не присъства в менюто му. Решението му е посрещнато с уважение от колеги и близки, които виждат в него пример за дисциплина и осъзнатост.
С промяната Косьо Филипов поставя акцент върху здравословния начин на живот и показва, че наздравиците и високоградусовите напитки не са задължителна част от социалните моменти.
