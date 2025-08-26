Известен роден журналист разкри има ли проблем с алкохола

© Журналистът и телевизионен водещ Косьо Филипов е направил категорична промяна в начина си на живот. От началото на годината познатият глас и лице от централните емисии на "По света и у нас“ е напълно трезвеник и е спрял всякакъв алкохол.



"Реших, че трябва да се откажа от пиенето. Не съм имал проблем с алкохола никога, просто съм пийвал за настроение. Но това остава в миналото за мен“, признава той пред в. "Уикенд“.



Филипов уточнява, че не изпитва никакво желание да се връща към стария навик – дори бирата вече не присъства в менюто му. Решението му е посрещнато с уважение от колеги и близки, които виждат в него пример за дисциплина и осъзнатост.



С промяната Косьо Филипов поставя акцент върху здравословния начин на живот и показва, че наздравиците и високоградусовите напитки не са задължителна част от социалните моменти.