Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в скандал за много пари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:02
©
Нико Тупарев е български продуцент, роден на 27 октомври 1971-а година в София. Завършва Българо-датския колеж. На 21 години става шеф на дирекция "Маркетинг и реклама" на "Пепси-кола". От 1992-а е един от четиримата собственици на продуцентска къща "Сиа Адвъртайзинг".

Продуцент на телевизионните предавания "Стани богат", "Сблъсък", "Островът на изкушението", "Вечерното шоу на Азис", "Денсинг старс" и на всички сезони Big и VIP Brother.

15 години е част от екипа на "СИА адвъртайзинг", реализирал редица проекти в "Нова телевизия" и в БНТ ("Биг брадър", "Стани богат", "Вкусно"). След 15 години в СИА, създава собствена продуцентска компания - "Old School Productions".

През лятото на миналата година той бе обвинен, че в периода от март до септември 2020 г. в качеството си на длъжностно лице - съдружник в търговско дружество, е присвоил пари от него в размер на 1.44 млн. лв. Според прокуратурата на 11 март, 1 април и 16 септември същата година Тупарев наредил превод от сметки на дружеството в 2 банки към собствената си банкова сметка в една от тези две банки, но без да е взето решение от общото събрание на съдружниците на дружеството за разпределяне на печалба от дейността му.

Тупарев отрече обвиненията, заявявайки: "Оставам с убеждението, че институциите или поне някои техни представители продължават да действат като бухалки и да обслужват престъпни схеми. Ако тази практика не бъде изкоренена, всеки легален частен бизнес може да е следващият. Въпрос на покровител е“.


