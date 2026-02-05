Известен пловдивчанин се сгоди за голяма красавица

© Инстаграм Димитър Кузманов вече официално е сгоден! Новината стана обществено достояние чрез последните кадри публикувани в Instagram профила на неговата дама на сърцето - Бистра Старейшинска. 27-годишната красавица е бивша художествена гимнастичка, като може да се похвали с впечатляващите 140 медала от различни състезания и цели 5 републикански титли.



Старейшинска обаче придоби най-вече популярност преди 2 години, когато впечатли със страхотен спортен хъс и умения в битките от приключенското реалити "Островът на 100-те гривни" където отпадна точки преди големия финал.



"Не бих могла да те обичам повече, отколкото в момента, и въпреки това знам, че ще го направя утре", написа Бистра.