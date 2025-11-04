ЗАРЕЖДАНЕ...
|Известен български актьор ще става татко
Двамата се запознават покрай актьорската професия и са заедно от почти две години, а възрастовата им разлика не пречи на любовта им. Актьорът е на 37, а Лидия с 15 г. по-малка. Тя тъкмо се дипломира в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Пламен Марков. Точно на тържеството преди дни показа бременното си коремче.
Дебютът на Лидия Василева на професионалната сцена е през 2022 г., когато е едва в първи курс. Играе в спектакъла “Горчивите сълзи на Петра фон Кант" на режисьора Пламен Марков в театър “София". Преди актьорството тя дълги години се занимава с художествена гимнастика. Още от 5-годишна възраст започва да тренира, а впоследствие става и капитан на националния ансамбъл за девойки.
|общо новини по темата: 2075
|предишна страница [ 1/346 ] следващата страница
