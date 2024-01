Известен актьор почина едва на 42 години

© Адан Канто, мексикански певец и актьор, известен с ролите си в X-Men: Days of Future Past и Agent Game, както и в телевизионния сериал The Cleaning Lady, почина едва на 42 години.



Публицистът Дженифър Алън каза пред Асошиейтед прес, че Канто е починал от рак на апендикса и той до смъртта си е избрал да запази диагнозата в тайна.



В момента Канто се снимаше в драмата на Fox "The Cleaning Lady", където играеше гангстера Арман Моралес.



Преди това той участва заедно с Кийфър Съдърланд в политическата драма на ABC/ Netflix "Designated Survivor", където играе вицепрезидент Арън Шорънд. Той също така се появява в "Narcos" на Netflix, "Blood and Oil" на ABC и "The Following" на Fox.



Съдърланд пусна в негова почита публикация в Instagram.



"Напоследък ми се наложи да правя твърде много публикации като тази, но аз наистина съм съкрушен от загубата на Адан Канто. Той беше толкова прекрасен човек. Мчъно ми е и за съпругата му Стеф и двете му малки деца. Адан, почивай в мир“, написа Съдърланд в надпис към снимка на двамата от снимачната площадка.



"Адан, ти ще си моето съкровище. Завинаги! До скоро!“, написа съпругата му в профила си в Instagram.