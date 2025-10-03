ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Известен актьор: Не, тя е моята годеница
Всичко се случи по време на интервю, в което водещият спомена Зендая като приятелката на Том, но той бързо го поправи с усмивка: "Не, тя е моята годеница.“ Този неочакван момент беше споделен в социалните мрежи и за броени часове натрупа милиони гледания.
Новината, че двамата са официално сгодени от началото на тази година, вече не е тайна, но публичното потвърждение от Том носи особено трогателен заряд. За феновете това бе потвърждение, че любовта им е силна и стабилна, въпреки забързаното им професионално ежедневие.
От снимките на снимачната площадка на последния филм за Спайдърмен, до гала вечерите и светските събития - Том и Зендая изглеждат неразделни и щастливи. Дори и в моменти на натоварен график, те не пропускат да покажат подкрепата и обичта си един към друг, пише Ladyzone.
Социалните медии бързо реагираха с множество реакции - фенове и знаменитости се включиха с емоционални пожелания към двойката. За мнозина този дребен, но искрен жест на Холанд е доказателство, че истинската любов намира начин да бъде чута и видяна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1557
|предишна страница [ 1/260 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Започна войната на предаванията
09:09 / 03.10.2025
Нова гигантска планета озадачи учените!
23:06 / 02.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:54 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:14 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
19:37 / 02.10.2025
Страшно добри оферти от А1: Смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 ...
16:00 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS