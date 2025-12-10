© виж галерията Тайните синове на Владимир Путин са разкрити в нови публикувани снимки, като на кадрите се вижда децата да тренират за гимнастици - точно като майка си Алина Кабаева.



Снимки и видео, изнесени тайно от Русия и споделени с американското издание, показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на гимнастическо събитие, ръководено от любовницата на президента – олимпийската шампионка.



Момчето, за което се твърди, че се казва Иван, е интервюирано и говори за "невероятните" гимнастически движения, които е научило от олимпийските шампиони Алексей Немов, Евгения Канаева и Тагир Хайбулаев във видеоклип, получен и публикуван от рускоезичния онлайн канал OSINT Bees.



Счита се, че видеото е заснето през януари 2025 г., след като Кабаева организира събитие с прочутите спортисти, които да проведат майсторски класове за синовете ѝ в академията, управлява от нея и носеща нейното име.



Яростно пазени в тайна синове



Путин яростно пази в тайна предполагаемите си деца и ги държи в изолация - от страх, че може да бъдат убити, пише още "Поуст“. Казва се, че момчетата и майка им живеят изключително усамотен живот в силно охраняван комплекс в горските райони на Валдай, разположен северозападно от Москва.



Момчетата също така използват фамилията Спиридонов, според записите от гимнастическите събития, пише "Ню Йорк Поуст“.



"Информация за [Кабаева] и нейните деца е изтрита от държавните бази данни, на момчетата е дадена прикриваща фамилия - Спиридонов, а цялата територия около жилище на семейството във Валдай е строго охранявана“, пишат журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин.



Спиридонов е първото име на дядото по бащина линия на Путин - Спиридон Путин, който е живял от 1879 до 1965 г.



Най-самотното момче в Русия



Антикремълският Телеграм канал VChK-OGPU публикува през април първите снимки, за които се твърди, че са на Иван, описвайки го като "най-самотното момче в Русия“.



Каналът тогава написа: "Иван е в отбор от момчета гимнастици… Той участва в голямо съчетание, наречено "Лезгинка“ по време на фестивал, организиран от майка му.“



Снимки показват също как е с отбора си на събитието ALINA 2023 - кръстен на майка му Алина Кабаева.



"От многобройните снимки на спортния отбор, за който Иван се състезава, може да се види, че един от членовете не е обикновено момче“, твърди каналът.



Съобщение, публикувано от клуба на Иван, гласи, че техните гимнастици са показали "отлично ниво на подготовка и способност да работят в екип“.



"Часовете тренировки и репетиции не бяха напразни! Гордеем се!“, гласи още съобщението.



Други снимки показват светлокосия Владимир-младши с неговия отбор по бойни изкуства и как получава медал.



Путин и Кабаева – 17 години заедно



Путин и 41-годишната Кабаева са заедно поне от 2008 г., но никога публично не са признали предполагаемата си 17-годишна връзка. Едно от руските издания, което спекулираше по темата, беше закрито малко след това, а държавните медии имаха забрана да споменават каквито и да е връзки между двамата.



Публично достъпните снимки на момчетата, които сега се разпространяват онлайн, за първи път се появяват в книгата "Самият цар“, написана от Баданин и Рубин.



Путин има три дъщери?



Баданин по-рано защити решението на авторите да разкрият имената и снимките на децата на Путин "защото той е президент на страната“.



"Путин е изцяло за лицемерието. Единственото нещо, което не се е променило в него, е неговото лицемерие, или, както ФСБ го нарича, "прикриваща история", каза той, когато книгата беше публикувана по-рано тази година.



73-годишният Путин има две "официални“ дъщери - Мария Воронцова (40 г.) и Катерина Тихонова (39 г.) от първата си съпруга - бившата стюардеса на "Аерофлот“ Людмила Путин, с която се разведе след почти 30-годишен брак през 2013 г.



Путин има и предполагаемо извънбрачно дете - 22-годишната Елизавета Руднова, родена като Елизавета Кривоногих, която също използва псевдонима Луиза Росова. Тя живее в Париж, където миналата седмица беше конфронтирана от украински журналист, който ѝ каза, че Путин е отговорен за смъртта на брат му.



"Какво общо има това с мен?“, попита Руднова.



Репортерът отговори: "Е, той е баща ти. Най-малкото можеш да му се обадиш веднага и да му кажеш: "Татко, спри да обстрелваш Киев’.“



Спортната кариера на Алина Кабаева



Започва да тренира художествена гимнастика в Ташкент на възраст от 3,5 години и прави първите си стъпки в спортното дружество "Трудови резерви“. Майката Любов Михайловна иска дъщеря й сериозно да се занимава с фигурно пързаляне или художествена гимнастика. В Узбекистан няма силни школи по фигурно пързаляне, така че изборът пада върху художествената гимнастика. Първите треньори на Кабаева са А. Малкина и Е. Тарасова. В Казахстан Кабаева учи с треньор Лариса Никитина.



На 11-годишна възраст, за да развие напълно атлетичния си потенциал, Кабаева и майка й се преместват в Москва, за да тренира с Ирина Винер. Новият наставник веднага поставя условие: да отслабне (според гимнастическите стандарти Кабаева е склонна към пълнота). От 1995 г. Кабаева тренира с Винер. Тя играе за руския национален отбор от 1996 г.



Две години след като започва да играе за националния отбор на Русия, на 15-годишна възраст, тя печели Европейското първенство (1998 г.), а впоследствие става абсолютна европейска шампионка още четири пъти. През 1999 г. тя печели Световното първенство. Любимите упражнения са с лента и бухалки. Коронният елемент е пирует. В миниатюрата "Кармен" от Жорж Бизе Кабаева интерпретира образа си като жена, "която си играе с мъжете".



Олимпиада в Сидни през 2000 г.



Показвайки най-добри резултати във финалите в упражнения с въже, топка и лента, Кабаева прави сериозна грешка при изпълнение с обръч (той се търкулва от тепиха), показва 9-ти резултат от 10 финалисти и в крайна сметка заема трето място.



Олимпиада в Атина през 2004 г.



Кабаева отново е фаворитка, като този път заема първо място - пред Ирина Чащина и Анна Бесонова от Украйна. Във финала Кабаева показва най-добри резултати в упражненията с топка, бухалки и лента, а в упражнението с обръч губи само от Чащина.



Допинг скандал



През 2001 г. лидерите на световната художествена гимнастика, рускините Алина Кабаева и Ирина Чащина, са заловени с фуроземид, в резултат на което и двете са дисквалифицирани за две години. Спортистите са лишени от всички награди от Игрите на добра воля и Световното първенство през 2001 г. От август 2001 г. до август 2002 г. гимнастичките нямат право да участват в никакви състезания.



Втората година дисквалификация е дадена условно, тоест спортистите са допуснати да се състезават в официални турнири, но върху тях е установен най-строг контрол. Първото международно състезание след забраната е Европейското първенство по художествена гимнастика през 2002 г., където Кабаева заема 1-во място в индивидуалния многобой.