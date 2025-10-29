© виж галерията За втора поредна година скандална издънка в "Игри на волята“ вади на показ победителя още преди телевизионния финал. Кадри от награждаването се завъртяха в интернет форуми и предизвикаха бурни коментари, въпреки че отдавна финалистът е ясен. А снимките само го потвърдиха – това е Мирослав Великов.



Както е известно, риалити предаването се снима през лятото, като до средата на септември снимките са приключили. Финалистите обаче трябва да се пазят в дълбока тайна, а железни договори заставят всички участници да не разкриват подробности до телевизионния финал за зрителите през ноември.



Уви, за втора поредна година спойлер издава на феновете кой ще вземе голямата награда. Тъй като състезанията се извършват на открити терени, достъпни за обикновения зрител, много често в нета изтичат снимки от битките, преди да са били излъчени по Нова ТВ. Така изтекоха кадри от миналогодишния финал как Мартин Кънев победоносно държи чека за 100 000 лева.



Подобни снимки се появиха и сега и макар лицето на участника да е скрито, фенове на "Игрите“ веднага разпознаха Мирослав, който още отпреди месец е спряган за победител. За съжаление нито Мартин беше сред фаворитите на зрителската маса, нито Миро, който не блести с особени силови умения или социална игра. Той влезе на по-късен етап от останалите, и то като изгнаник на Блатото. Повечето участници го смятат за слаб играч и точно поради факта, че не го намират за конкуренция, той успява да се докопа до първото място.