Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:28Коментари (0)641
©
Ирина Флорин е родена на 5 февруари 1961 г. в село Гиген, Никополско. Завършва с отличие Руската гимназия в Плевен. Още в училище започва да се занимава с музика и става първа солистка на училищния хор. Участва в самодейни групи, набира малко опит и влиза в Естрадния отдел на Музикалната академия през 1984 г. в класа на Георги Кордов.

По време на следването си получава първата си награда – изпълнената от нея "Влакът на надеждата“ на Хайгашод Агасян е поставена на ІІІ място на Младежкия конкурс за забавна песен през 1983 г. Първите си записи прави в "Балкантон“, издадени на малка плоча през 1988 г. – "Телевизионна неделя“ (м. Мария Ганева) и "Кръговрат“ (м. Румен Бояджиев). Завършва висшето си образование в Музикалната академия.

Певческата кариера на Ирина Флорин започва през 1981 година, когато е поканена от Георги Найденов и Иван Христов за вокал в първата формация на група "Домино“. Единствената ѝ запомнена изява от този период е изпълнението на песента "Нека да е лято“ на концерт по време на фестивала "Златният Орфей“. След неуспеха на формацията в този състав Ирина Флорин започва самостоятелна кариера със спорадични записи и изяви по радиото и телевизията, които нямат особена популярност.

През 1990 г. излиза първият ѝ студиен албум – дългосвирещата плоча "Краят на началото“. Голяма част от песните, както и всички аранжименти, са дело на музикантите от ФСБ. В началото на този период неин импресарио е Димитър Керелезов.

През 1994 г. издава първия си албум на компактдиск, озаглавен "Стъклен свят“.

През 1996 г. излиза албумът "Цвят лилав“, от който излиза най-големият ѝ хит "Цвят лилав“ (по текст на Даниела Кузманова), и "Пътуване“ (в ремикс на "Тибетски сърца“, с гост вокал Мариус Куркински). "Цвят лилав“ е третият албум на Ирина Флорин, издаден на компактдиск и касета през 1996 г. от Стефкос Мюзик. Следва сътрудничество с групата "Тибетски сърца“ по проекта "За любовта“, който влиза в сборния диск "Мога“ (1999). Едноименният сингъл "Мога“ е резултат от съвместната работа на Флорин с Момчил Колев.

През 2001 г. излиза албумът "В трето лице“, шест песни от който са реализирани като сингли, оглавили челните места на музикалните класации в България. За две от песните в албума Флорин си сътрудничи с Георги и Свилен от група "Остава“, а текстовете на песните в албума са на поетесата и журналистка от списание "Егоист“ Ина Григорова. В конкуренция с албумите на Белослава, Мастило, Румънеца и Енчев и група Те, "В трето лице“ взема приза "Албум на годината“ за 2002 година на Годишните музикални награди на Българския Топ 100.

Освен на музикалната сцена Ирина Флорин има изяви и в модната индустрия – като дизайнер на собствено марково облекло. Присъдена ѝ е наградата "Златна игла“ за дебют през 2006 година.

През 2010 г. Флорин записва албума си "Копринена жена“ – резултат от двегодишен труд на певицата и екипа ѝ от април 2008 г. Музикални продуценти са Ирина Флорин и китаристът на група "Остава“ Георги Георгиев, с когото Флорин създава някои от най-емблематичните си песни през годините. Издател е "Вирджиния Рекърдс“. Името на албума е вдъхновено от романа "Коприна“ на Алесандро Барико, на когото Ирина Флорин е почитателка.

"Копринена жена“ включва девет оригинални песни, създадени от Момчил Колев, Георги Георгиев и Димитър Паскалев; два ремикса – "Докога“ на Момчил Колев и "Слънце“ на Графа, дело на DJ Ясмин & DJ Оги, както и две неиздавани песни – "Ако ти си“ от Димо Георгиев, и "Виновна“ – музика и аранжимент: Мирослав Гечев. Текстовете на песните са на Биляна Димитрова, Камелия Лилкова, Татяна Йосифова и Любо. Албумът съдържа и инструменталите на всички песни. Част от песните са записани с класически инструменти и щрайх. 

През 2015 г. в дует с Азис записва песента "Само с теб“. Музиката е на Момчил Колев, аранжиментът – на Кристиян Колев, а текстът – на Добромир Банев. На песента е направен видеоклип, премиерата на който е на 9 ноември същата година. От 10 август до 2 ноември 2015 г. песента е в класацията на програма "Хоризонт“ на БНР "Ескалатор“. 

Честит 65-и рожден ден!







