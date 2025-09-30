ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изплуваха тайни от миналото на две ергенки от "Любов в Рая"
Емили има парче озаглавено "Нека да си знаят“, пуснато преди пет години заедно с Ангел, който почина от пневмония през 2021 г., и скандалния шоумен Джамайката. Видеото е типична чалга провокация - Емили е разголена на легло и диван, кълчи се пред камерата демонстрира безкомпромисен сексапил. Текстът й е като истинска бомба: "Пресметни едно наум, че убиваш вместо шум, вкарвам те в брутален филм сега. Пускай - кеф ми е така, ти избирай скоростта и не спирай, и на спирай! Тук сме само аз и ти виждам в очите ти - всяка к***а искаш ти, кажи“, феновете пишат, че Емили тогава е изглеждала по-красива от сегашното си присъствие в шоуто, а видеото показва истинската й палавост и провокативност.
Натали пък само преди година пуска своя солова песен "Искат с мен да се снимат“. Това е модерно поп парче с ориенталски мотиви в стила на Гери-Никол, залагащо на секс, провокации и закани!
Клипът е заснет край басейн, пълен с красиви момичета. Натали танцува с тях мокра и секси, а в кадрите с чернокож красавец изглежда опасно близка и дръзка. Текстът е още по-ярък: "Пия за тебе, пия и за мене, за всички балъци, дето не са до мене. Никога не съм сама, ти знаеш, искаш ме, нали? Спри и по-добре се откажи - ти ще ме искаш завинаги, запомни името ми - Натали!“. Зрителите вече наричат парчето "закана за всички ергени“, а самата Натали никога не е казвала в предаването, че има песен - само повтаря, че обича да пее.
Докато музикалното им минало взривява мрежата, сенките около участниците също не остават незабелязани. Емили още носи белега от стария побой над съученичка, Валентин е спряган за съдебни неприятности заради подтикване на Емили към проституция в ефир, а Натали крие, че извън музиката работи като танцьорка в столично нощно заведение.
Въпреки всичко Натали продължава да изумява с всестранно развитата си личност -певица, танцьорка, гримьор, модел, мениджър в шахматен клуб, провокаторка и романтичка едновременно. Комбинацията с палавата Емили и скандалния Валентин прави този сезон на "Ергенът: Любов в рая“ най-пикантния досега, а феновете не спират да обсъждат клиповете и текстовете на двете участнички, които разкриват техните дръзки, секси и артистични страни далеч отвъд розите и розовите мигове в имението.
