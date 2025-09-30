ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Изплуваха тайни от миналото на две ергенки от "Любов в Рая"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:30Коментари (0)307
©
Феновете на "Ергенът: Любов в рая“ са истински шок -  две от най-обсъжданите участнички, Емили Шишкова и Натали Стойчева, имат песни и клипове, заснети години преди да влязат в шоуто, но никога не са ги споменавали в ефир.

Емили има парче озаглавено "Нека да си знаят“, пуснато преди пет години заедно с Ангел, който почина от пневмония през 2021 г., и скандалния шоумен Джамайката. Видеото е типична чалга провокация - Емили е разголена на легло и диван, кълчи се пред камерата демонстрира безкомпромисен сексапил. Текстът й е като истинска бомба: "Пресметни едно наум, че убиваш вместо шум, вкарвам те в брутален филм сега. Пускай - кеф ми е така, ти избирай скоростта и не спирай, и на спирай! Тук сме само аз и ти виждам в очите ти - всяка к***а искаш ти, кажи“, феновете пишат, че Емили тогава е изглеждала по-красива от сегашното си присъствие в шоуто, а видеото показва истинската й палавост и провокативност.

Натали пък само преди година пуска своя солова песен "Искат с мен да се снимат“.  Това е модерно поп парче с ориенталски мотиви в стила на Гери-Никол, залагащо на секс, провокации и закани!

Клипът е заснет край басейн, пълен с красиви момичета. Натали танцува с тях мокра и секси, а в кадрите с чернокож красавец изглежда опасно близка и дръзка. Текстът е още по-ярък: "Пия за тебе, пия и за мене, за всички балъци, дето не са до мене. Никога не съм сама, ти знаеш, искаш ме, нали? Спри и по-добре се откажи - ти ще ме искаш завинаги, запомни името ми - Натали!“. Зрителите вече наричат парчето "закана за всички ергени“, а самата Натали никога не е казвала в предаването, че има песен - само повтаря, че обича да пее.

Докато музикалното им минало взривява мрежата, сенките около участниците също не остават незабелязани. Емили още носи белега от стария побой над съученичка, Валентин е спряган за съдебни неприятности заради подтикване на Емили към проституция в ефир, а Натали крие, че извън музиката работи като танцьорка в столично нощно заведение.

Въпреки всичко Натали продължава да изумява с всестранно развитата си личност -певица, танцьорка, гримьор, модел, мениджър в шахматен клуб, провокаторка и романтичка едновременно. Комбинацията с палавата Емили и скандалния Валентин прави този сезон на "Ергенът: Любов в рая“ най-пикантния досега, а феновете не спират да обсъждат клиповете и текстовете на двете участнички, които разкриват техните дръзки, секси и артистични страни далеч отвъд розите и розовите мигове в имението.


Още по темата: общо новини по темата: 1513
30.09.2025 Радина Кърджилова с опасна роля
30.09.2025 Златка Райкова: Той беше грешка
30.09.2025 Диона с нова любов
30.09.2025 Тя се завърна
30.09.2025 Не е Меган: Хари посочи истинските виновници за раздялата с баща си
30.09.2025 Ако някой от тях изневери на другия, плаща огромна сума пари
предишна страница [ 1/253 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
"Оръжия" – едно от най-обсъжданите мистериозни хорър заглавия на ...
16:24 / 30.09.2025
Ванга избира името й и става нейна кръстница: Наша певица чукна 4...
13:50 / 30.09.2025
Какво представлява Синдромът на самозванеца?
12:09 / 30.09.2025
"Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
10:48 / 30.09.2025
След 18 години брак - неочакван звезден развод
09:53 / 30.09.2025
Не се включвайте в интриги, месечният хороскоп за октомври за вси...
06:00 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
22:19 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трусове в Община Пловдив
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: