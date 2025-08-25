ИЗПРАТИ НОВИНА
Изненадваща сватба във фамилия Стораро! Емрах е!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:00Коментари (0)1219
© Инстаграм
Младият попфолк изпълнител Емрах, най-малкият син в музикалната фамилия Стораро, официално се ожени. Тази щастлива новина бе споделена от самия него в социалните мрежи.

В публикуваните кадри се вижда влюбената щастлива двойка, тъкмо след церемонията. Емрах носи официален костюм, а неговата млада булка е в пищна, нетрадиционна зелена рокля.

Емрах сподели и серия от снимки в луксозната кола, с която е стигнал до пищната сватба, а около него, разбира се, се виждат Тони и Фики Стораро.

Новината дойде като гръм от ясно небе в попфолк средите, тъй като той дори не бе споделил, че се е сгодил или че планира сватба. Техни приятели качиха и снимки от самата церемония, от която все още не сме видели почти нищо.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

