© Инстаграм виж галерията Младият попфолк изпълнител Емрах, най-малкият син в музикалната фамилия Стораро, официално се ожени. Тази щастлива новина бе споделена от самия него в социалните мрежи.



В публикуваните кадри се вижда влюбената щастлива двойка, тъкмо след церемонията. Емрах носи официален костюм, а неговата млада булка е в пищна, нетрадиционна зелена рокля.



Емрах сподели и серия от снимки в луксозната кола, с която е стигнал до пищната сватба, а около него, разбира се, се виждат Тони и Фики Стораро.



Новината дойде като гръм от ясно небе в попфолк средите, тъй като той дори не бе споделил, че се е сгодил или че планира сватба. Техни приятели качиха и снимки от самата церемония, от която все още не сме видели почти нищо.