Изненада: Вкарат четвърти ерген в битката за женските сърца

© Мартина и Любомира от четвъртия сезон на Ергенът отново ще се появят на екран – този път в сезон 5, който се снима в Шри Ланка. Това твърди медията "Едно друго", която публикува и папарашка снимка от срещата на двете с ергените.



Според изданието Мартина и Любомира не влизат от началото, а се включват по средата на шоуто, когато сюжетът вече е развит, а напрежението – натрупано.



Синеоката изкусителка Мартина ще се бори за сърцето на Крис, докато манекенката Любомира ще насочи вниманието си към Марин.



До появата им в ефир има още време, но решението вече е взето и е част от стратегията за допълнително раздвижване на сезона.



Изненадите обаче не спират дотук. В новия сезон ще се появи и четвърти ерген – висок, силен и смел мъж, познат на зрителите от друго риалити предаване. Очаква се неговото влизане да размести сериозно картите и да промени динамиката между участниците.



Според запознати включването на добре познати лица от предишен сезон може да се тълкува като ход за подсилване на интереса и рейтинга. Медията намеква, че нито ергените, нито момите до този момент са успели да създадат достатъчно силна интрига и именно затова продукцията залага на участнички с вече доказан телевизионен опит.



Ако информацията се потвърди, "Ергенът" 5 тепърва ще навлиза в най-драматичната си фаза – със стари лица, нови играчи и неочаквани обрати.