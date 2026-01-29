ЗАРЕЖДАНЕ...
|Излязоха скандални чатове на Блейк Лайвли и Тейлър Суифт
36-годишната Тейлър се чувства "дискомфортно“ и е силно засегната от нарушаването на личното й пространство, сочат източници на People.
Чатовете, разпространени от правния екип на Балдони, хвърлят светлина върху напрежението по време на снимките на филма It Ends With Us. В тях Лайвли и Суифт обсъждат режисьора и главен актьор Джъстин Балдони, като не пестят епитети. Блейк Лайвли нарича колегата си "клоун“ и "глупак“. Тейлър Суифт, подкрепя приятелката си и дори използва по-остър език, наричайки го "кучка“.
В един от разговорите Блейк моли Тейлър да подкрепи нейна версия на сценария, дори без да я е чела, на което Суифт отговаря ентусиазирано: "Ще направя всичко за теб!“. Адвокатите на Лайвли обаче твърдят, че тези съобщения са извадени от контекст и че Тейлър всъщност е получила сценария предварително.
Макар Тейлър Суифт да не е страна по делото, нейното име се споменава многократно. Още през 2025 г. Балдони твърдеше, че певицата е оказвала натиск върху него да приеме промените в сценария, предложени от Блейк.
Този публичен скандал се окзава, че има непблагоприятен ефект върху дългогодишното приятелство между двете, което датира от 2015 г. Източници твърдят, че отношенията им са "замразени“, тъй като Тейлър никога не е очаквала, че подкрепата й към приятелка ще се превърне в съдебен цирк и медийна сензация.
Съдебната битка продължава
Припомняме, че Блейк Лайвли съди Балдони за сексуален тормоз и кампания за клевета, докато неговият екип се опитва да отхвърли обвиненията преди делото през май. Освен Суифт, в документите се появяват имената на Мат Деймън и Райън Рейнолдс, които също са обсъждали поведението на Балдони, пише Ladyzone.
Към този момент Тейлър Суифт избира мълчанието и се опитва максимално да се дистанцира от правния хаос, фокусирайки се върху собствения си живот и кариера.
