|Избяга далече от България и намери щастието
"Да вляза в централата на CNN във Вашингтон беше сбъдната мечта – след 9 години като водеща на телевизионно предаване в България. Огромни благодарности на Брайън Ейбъл за невероятната обиколка – показа ни студиата, лабиринта от коридори и местата, където се случва цялата магия. Наистина вдъхновяващо е да видиш отвътре една от най-големите медийни сили в света!", написа Марина към снимките.
От известно време Кискинова живее в САЩ и започва нов етап в живота си зад океана. Личният ѝ живот също върви във възходяща линия.
