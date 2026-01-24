Избяга далече от България и намери щастието

© Фейсбук Бившата водеща на "Тото 2" Марина Кискинова сбъдна още една своя професионална мечта – да надникне отвътре в една от най-големите световни медии. Тя сподели кадри от централата на CNN във Вашингтон и не скри вълнението си от преживяното.



"Да вляза в централата на CNN във Вашингтон беше сбъдната мечта – след 9 години като водеща на телевизионно предаване в България. Огромни благодарности на Брайън Ейбъл за невероятната обиколка – показа ни студиата, лабиринта от коридори и местата, където се случва цялата магия. Наистина вдъхновяващо е да видиш отвътре една от най-големите медийни сили в света!", написа Марина към снимките.



От известно време Кискинова живее в САЩ и започва нов етап в живота си зад океана. Личният ѝ живот също върви във възходяща линия.