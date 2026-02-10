ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ивонне: Разболях от рак и след една година на химиотерапия си казах, че вече няма какво да ме уплаши
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:38Коментари (0)856
©
Нова телевизия реши да подари на зрителите си още една седмица с Ивонне Рей – неподражаемата звезда от "Биг Брадър 2024", пръскала чар и сексапил в Дубай, Швейцария, Монако и Мадрид. По време на участието си в "Черепката на тортата" култовата Мамасита направи пълнени чушки по рецепта на Азис, а омеси и хляб, с който впечатли не само гостите си, но и шеф Манчев. Топ кулинарят дори вече планира да включи самуна й в следващата си готварска книга, припомня "Уикенд".

- Ивонне, тази седмица ви гледаме "Черешката на тортата". Комфортно ли се чувствахте, докато се снимахте в кулинарното риалити?

- Много се радвам, че дойде моментът да участвам в такава надпревара, защото искам да покажа и кулинарните си способности. Допускам, че много хора, които не ме познават, си мислят, че винаги съм имала готвачи в живота си, че съм била доста глезена и че не мога да изпържа и едно яйце. Това не е така, напълно нормален човек съм. Не ни беше никак лек животът със семейството ми. И двамата ми родители бяха болни, а по-голямата ми сестра - също. От малка помагах на майка ми в домакинството. Обичам да готвя и години наред съм правила това за себе си, за приятели и за мъжа в живота ми, когато го е имало. Радвам се, че в "Черешката" мога да покажа на какво съм способна в кухнята.

- Впечатлихте ли шеф Манчев и гостите с приготвената от вас храна?

- Очаровах ги. Шеф Манчев призна, че е впечатлен и от моето представяне в "Муха в супата". Много му хареса хляба, който омесих, и каза, че може да го включи в кулинарната си книга. Справих се перфектно и съм доволна.

- Мнението ви за другите участници в "Черешката"?

- В началото бях скептична към един от мъжете, въпреки че ме привличаше като енергия и с това, че е зодия "Водолей". Цялата седмица бях закачлива с него, но само за шоуто – той все пак си има жена и деца. Мислех, че е стратег, но се оказа страхотно момче. С всички участници общувах изключително лесно. Изкарахме си перфектно през цялата седмица. Аз вкарах много позитивизъм в "Черешката" и бях душата във всеки дом, където се събирахме на маса. Всички се справихме добре с приготвянето на храната, с изключение на един, който не беше почитател на готвенето, но пък истински се стараеше. Най-важното е, че в компанията се разбирахме отлично и че и занапред ще сме си в приятелски отношения.

- Кои са любимите ви храни?

- Имам две любими български храни. Едната е шкембе чорба, другата - пълнени чушки. И с двете съм преяждала. Умирам за пълнени чушки, случвало се е да изям и по две тенджери. Именно затова и ги сготвих в "Черешката на тортата". Рецептата беше на моя много добър приятел Азис. Той ми обясни и показа как да ги приготвя.

- Ако ви поканят и в "Хелс Китчън", ще се съгласите ли да участвате?

- Да. Там ще покажа още повече от кулинарните си способности. В "Черешката на тортата" мога да приготвя само веднъж храна, а във формат като "Хелс Китчън" – седмици наред. Винаги влагам любов и страст в кухнята, а когато пък хапвам вкусна храна, получавам душевен оргазъм.

- В България или в чужбина прекарвате повече време напоследък?

- В момента съм си по-често в България заради проект, който скоро ще обявя. На този етап мога само да спомена, че създавам собствен бранд, който ще популяризирам по цял свят. Разбира се, най-редовно пътувам и зад граница по работа. Дори водя преговори за влизане в чуждестранни риалити формати през есента.

- По-голямата ви сестра, която е парализирана от дете, как е?

- Сестра ми е добре. Щастлива е, че съм до нея. Виждам я често. Засега са много спокойни нещата. Когато съм в България, взимам кака при мен. Ако ли пък се налага да пътувам в чужбина, плащам на дом, в който я обгрижват.

- Как се виждате след 5 или 10 години?

- След няколко години ще е издадена автобиографичната ми книга, както и ще е факт документален филм за мен в "Нетфликс". Възможно е да имам и свое шоу. Човек никога не знае какво ще му поднесе утрешният ден. Вярвам в съдбата и в енергията и оставам на вселената да ме поведе по вода. Днес, утре и след години се виждам все под светлините на прожекторите. Те са част от живота ми.

- От какво се страхувате?

- Днес не се плаша от смъртта. Смятам, че човек е създаден на този свят, за да си изживее дните. Преди съм се страхувала от умиране. През 2014-та се разболях от рак и след една година, в която бях на химиотерапия, си казах, че вече няма какво да ме уплаши. Сега единствено се притеснявам да не загубя доверието в себе си. Надявам се никога да не се случи. Години наред съм работила върху това да бъда уверена, да вярвам в мен, да бъда позитивна и силна.

- Изобщо ли не ви плаши мисълта, че ракът може да се завърне?

- Вече минаха 10 години. От известно време не ходя дори и на прегледи. Преди години и половина ми беше последният. Тогава лекарите ми казаха, че няма смисъл да се излагам на още облъчвания, които са много вредни. Засега, да чукна на дърво, всичко е наред. Вярвам, че така ще е и занапред.

- Появи ли се мъж в живота ви?

- Не, но си пожелах от Дядо Коледа през 2026-а да си намеря половинка. Бях много послушна, така че сигурно желанието ми ще се сбъдне.Време е да се появи моят мъж! Обявила съм официално на вселената, че го очаквам.

- Зодията на мъжа има ли значение за вас?

- Да, има, колкото и да е озадачаващо за мнозина. Предпочитам мъжът до мен да е "Водолей", "Стрелец" или "Телец".

- Някога ставала ли сте жертва на насилие?

- Никога. Вярвам, че някои хора сами си търсят и привличат насилието. Много жени не забелязват сигналите, които подсказват, че човекът до тях е способен да посегне. Наранят ли те веднъж, не трябва да има никаква прошка. Слава богу, досега съм превличала мъже, които никога не са упражнявали насилие над мен.

- Откога сте приятели с Азис? Ще присъствате ли сватбата му в България?

- От доста време сме много близки. Очаквам го да се върне от Маями, където наскоро се омъжи. Знам, че ще направи сватба в България с десетина човека, като се надявам и аз да съм сред гостите. Не мога да кажа със сигурност дали ще присъствам, от него зависи. Дори и да не ме покани, няма да му се разсърдя.

- След като миналата година навършихте половин век, полагате ли повече грижи за външния си вид?

- Много обичам да се грижа за себе си, но не съм голяма почитателка на спорта. Причината е, че от години имам проблеми с гръбначния стълб и дископатия. Спазвам стриктна диета, при която наблягам на протеините и зеленчуците. Плодове ям по-малко – от тях се надувам и качвам килограми.

- Дразните ли се от подмятанията по ваш адрес?

- Не, изобщо не им обръщам внимание. Кой каквото ще да си говори. Аз съм Ивонне Рей Тихина и се наслаждавам на живота. Позитивен човек съм, не се притеснявам излишно и не се ядосвам от хорски изказвания, от злобни и завистливи коментари и подмятания. Не плащам данък обществено мнение. Някои ги дразни, че съм винаги усмихната и позитивна, но това си е техен, а не мой проблем.


Още по темата: общо новини по темата: 3319
10.02.2026 Доста стряскаща новина за Шер
10.02.2026 Единият син се отказа от тях, другият публично ги възхвали
10.02.2026 Преди около 6 години тя оцелява по чудо след тежка автомобилна катастрофа, но прави успешна актьорска кариера
10.02.2026 Бивши плеймейтки преминаха през тежки разводи и семейни драми днес са първи приятелки
10.02.2026 Юксел Кадриев подкара електричка
10.02.2026 Голям проект връща Зуека в България
предишна страница [ 1/554 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Други спортове
Български футболисти в чужбина
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: