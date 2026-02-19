ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иво Димчев: Чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете
Още с визитката си, преди да стъпи на сцената на забавното риалити, изпълнителят провокира зрителите с представянето си: "Занимавам се с театър, съвременно изкуство, а в последните 10 години доста с музика. Първата асоциация, когато хората чуят за мен, е предполагам "откачен“, прекалено свободен, гей, провокативен. А аз не съм чак толкова провокативен. Миналата година получих "Икар“ за моя спектакъл "Меч“. Преподавам изкуство в Холандия. Понякога преподавам и в Берлин“.
Песента, която Димчев избра, се оказа, че всъщност е избор на неговите родители - "Дилайла“ на Том Джоунс.
Публика и жури бяха изключително впечатлени от изпълнението му, като всички изразиха възхищение от способностите на Димчев, а публиката гласува щедро за него. Едно негово изказване обаче внесе смут сред публиката и според зрителите бе крайно неуместно и безвкусно, даже грозно. Рачков го попита:
"Как се чувстваш в кожата на този ретро мъжкар?“, а Димчев отвърна: "Истината е, че се чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете. Пиян овчар в гората, около Петрохан някъде! Безследно са изчезнали тези овце!“. Дори когато се правиш на интересен, трябва да имаш чувство за мярка и да не прекрачваш граници. Иначе е много грозно“, коментират в социалните мрежи.
