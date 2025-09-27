ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Аръков и Габи за първи път показаха сина си пред Деси Плевнелиева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:15
© NOVA
В "Тук и сега" ще празнуваме рожден ден с Иво Аръков и неговата половинка Габи, а за първи път в телевизионен ефир се появи и техният син Тео. В светинята, наречена Народен театър, в много откровен и емоционален разговор пред Деси Банова-Плевнелиева двамата отварят вратата на най-личния си свят.

"Народният театър се появи като един огромен учител в моето актьорско бъдеще и съм му безкрайно благодарен. Стресът, който имах от Академията, се излекува тук", разказа Иво пред NOVA.

Той и Габи споделиха повече за първата им среща, а двата казаха, че любовта им е "просто приказка".

"Той ме намери. Седнахме да пием кафе и ми каза: "Ела с мен в София".

Аз се прибрах вкъщи и веднага казах на нашите. Така се запознахме и оттогава не сме се разделяли. В момента, в който го видях, си казах: "Това е моят мъж", разкри Габи.

Иво пък разказа смешната история, че първо мислел, че тя французойка, затова започнал да ѝ пише на английски език.

Двамата за първи път говориха открито за техния син Тео. Габи разказа, че с появата му Иво се променил коренно и започнал да се открива повече пред нея.

"Колкото и да не ми се иска синът ми да тръгне по моя път, няма как това да не се случи. Има много артистичност в него", каза актьорът.

Той разказа повече и за миналото му, свързано с предателства, загуби, побои, болести и забранени вещества.

"Миналото ми за мен е сякаш чужд живот. Следя го като история на филм. 2020 е моята година на прераждане. Старият Иво е имал уроци, които е искал да научи", подчерта Аръков.



