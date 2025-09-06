Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана синоптичка

© Тюркоазените очи на Ивана Захаренова, които веднага приковават вниманието, вече обещават чисти хоризонти по Bulgaria ON AIR. Телевизията обяви, че тя е новата водеща на прогнозата за времето.



Красива, харизматична и обичана от камерата, Захаренова открива магията на телевизията още в ранна възраст и по естествен начин се превръща в част от нея – както пред обектива, така и зад кулисите.



Възпитаничка на Софийската професионална гимназия по туризъм, тя завършва специалности "Медии и журналистика“ и "Връзки с обществеността“ в УНСС. Професионалният ѝ път включва опит в Българската национална телевизия, а през последните две години е мениджър "Събития“ в Investor Media Group.



Ивана е част от журито на престижните модни конкурси "БГ модна икона“ и "Златна игла“. Заедно с колеги печели журналистически конкурс на Фондация "Димитър Цонев“. Тя има и участия в сериала "Революция Z", предаването "Сделка или не“, както и в телевизионни реклами и видеоклипове.



Днес Ивана обединява страстта си към медиите и комуникациите в новата си роля – водеща на прогнозата за времето по Bulgaria ON AIR. Сега времето по телевизията има две лица – Ивана Захаренова и Иоанна Микаела Димитрова. А с техните усмивки на екрана винаги ще е слънчево.



Преди четири години Захаренова привлече внимание с дипломната си работа на тема "Трансформации в публичния образ на Азис“. Самият певец отбеляза събитието с публикация в социалните мрежи. Седем години по-рано пък Ивана стана популярна като абитуриентката на Николета Лозанова.