ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ивана: Не ти трябва друго
Ивана благодари на всички свои почитатели и последователи за топлите пожелания по случай юбилея на майка си. Певицата признава, че истинската стойност на този празник идва не от блясъка, а от близостта на семейството и приятелите, които го правят специален.
Рожденият ден на Кина Калудова беше отбелязан в тесен семеен кръг, с много настроение и вкусна храна. А Ивана споделя това с последователите си.
"Когато си с най-близките си хора и истински приятели, не ти трябва друго, освен вкусна храна, приготвена превъзходно“, пише тя в своя Instagram профил.
Към публикацията певицата добавя и искрено пожелание: "Желая на всички ни да имаме безкрайно много поводи да отваряме шампанско!“.
Попфолк певицата Ивана
Ивана, чието истинско име е Ваня Калудова, е единствено дете на Кина и Тодор Калудови. Баща й е акордеонист, а любовта към музиката идва от семейството още от ранните й години. През 1993 г. певицата става майка на дъщеря си Теодора, която е нейната най-голяма опора и гордост. Макар личният й живот често да е обект на интерес, Ивана предпочита да пази връзките си извън светлините на прожекторите и да говори повече за музиката.
Дъщерята на Ивана е плод на връзката й с първия й съпруг, когото певицата сключва брак още като студентка в Свищов през 1993 г. Ивана е разказвала в интервюта, че този брак е приключил сравнително бързо и оттогава тя сама отглежда дъщеря си, като именно Теодора е най-голямата й гордост, припомня Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1045
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
08:58 / 01.09.2025
Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й и...
08:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
15:34 / 31.08.2025
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:01 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS