Иван Звездев вече не е готвач
16:34
©
"Цяло лято бера домати от градината! Един килограм не съм си купил от магазина". С нескрита гордост топ кулинарят на републиката Иван Звездев се похвали с обилната си реколта от домати. От години мастър шефът е запален по градинарството.

"Имам си малка градинка пред къщата ми в Панчарево. Освен домати, садя и подправки - мащерка, магданоз, сибирски лук. Имам си си калоферче - много приятна българска билка, която отива на боб и агнешки блюда!", охотно разказва Иван Звездев и продължава: "И краставици, и тиквички не купувам, сам си ги произвеждам на двора и вкусът им е истински, а ароматът незаменим".

Той е убеден, че грижата за градинката не му отнема много време, а и му доставя огромно удоволствие. "Моята овощна земя е не повече от 25-30 квадратни метра и лесно се гледа. С грижата за посажденията си почивам, разтоварвам психиката и радостта, когато се появи реколтата, е голяма!", споделя Иван Звездев, който е най-щастлив като дава пресни зеленчуци за трапезата на своите наследници и техните деца. "Много обичам да готвя и да хапвам патладжани, отглеждането им изглежда много лесно, но все още не съм садил от тях", на глас разсъждава дългогодишният телевизионен кулинар и допълва:

"Вероятно се гледат лесно като тиквичките, но все още не съм се осмелявал да посадя семенца на патладжан". Той споделя още, че съдедите му панчаревци се радват в дворовете си на плодови овощки. "Тук климатът е много благодатен за череши, а праскови какви стават, ако знаете! Аз имам много голям мерак да си посадя!". Иван Звездев разказва, че в края на двора има малко парче земя, което е планувал да облагороди с плодови фиданки.

"Ще сложа и дръвчета, имам по мои изчисления нуждите квадрати земя и няма да се оставя без плодчета!", убеден е мастър шефът, който споделя, че е завел домочадието за седмица на море, но още в началото на лятото. "Почиваме от години в Царево, но винаги по една седмица, защото ако останем за две, сме установили, че започваме да се уморяваме от почивката и затова винаги сме на море не повече от 7 дни!", споделя Иван Звездев, пише "България днес".


