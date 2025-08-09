ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Звездев се ожали
Днес Иван продължава да готви като звяр, но в собствения си канал в YouTube. Малко побелял, но все така ни изненадва с нови кулинарни изкушения, пък дори и тези, които си мислят, че са факири в кухнята. През януари 2023 г. дъщеря му Даниела го дари с първия му внук. "Тервел вече е в моите ръце! Станах дядо! Прекрасно е всичко в този живот!", написа тогава в профила си във Фейсбук готвачът.
Малкият юнак с ханско име ce оказал първият недоволен клиент, който не харесал манджите на Звездев. Тервел е пеленаче на около годинка, когато кулинарният спец му прави картофено пюре, за да го нахрани. Постарал се като за внуче, обаче бебешорът сбърчил нос и даже не го вкусил. Обаче звездният готвач не се отказва лесно и внукът, който вече е на около две годинки и седем месеца, сега обича неговите кулинарни произведения. Даже го научил да си хапва спагети болонезе.
Преди две години Звездев даде съвет на всички млади родители да готвят безсолно за бебетата, защото тя е много вредна за още недоразвитите им бъбреци. Освен щерката Даниела, която го дари с Тервел, симпатягата от Павликени има още две деца - синовете Димитър и Иван. Единият е тийнейджър, а другият младеж и има време, преди и те да станат татковци. Децата на Звездев са от любимата жена Юлиана. За нея може да се каже, че е младежката му любов, защото се взимат почти веднага, след като той се уволнява от родната казарма.
Печели съпругата си не с гурме, а с вкусни филий- ки с лютеница и сирене. Тогава още не можел да прави дори баница! Сега обаче джентълменски признава, че той е по-добрият готвач вкъщи и твърди, че любовта на жената, също като при мъжа, минава през стомаха.
