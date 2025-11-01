Иван Иванов благодари на Ноле

© Световният номер 1 при юношите Иван Иванов благодари на Новак Джокович в своя профил в социалната мрежа "Инстаграм" за поканата да участва в основната схема на тенис турнира от сериите "АТП 250", който ще се проведе в гръцката столица Атина.



"Голямо благодаря, Ноле," написа младокът.



Надпреварата ще се състои от 1-и до 8-и ноември.



Припомняме, че състезанието се организира от легендата Новак Джокович, като сърбинът го премести от Белград в Атина заради проблеми в родината си с президента Александър Вучич.



Иван Иванов ще започне с квалификант първи кръг. При успех на старта Иванов ще играе във втори кръг със спечелилия измежду 8-ия поставен Фабиан Марожан от Унгария и Райли Опелка от САЩ.



Иванов и Джокович могат да се срещнат едва на полуфиналите в надпреварата.