ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Иван Иванов благодари на Ноле
"Голямо благодаря, Ноле," написа младокът.
Надпреварата ще се състои от 1-и до 8-и ноември.
Припомняме, че състезанието се организира от легендата Новак Джокович, като сърбинът го премести от Белград в Атина заради проблеми в родината си с президента Александър Вучич.
Иван Иванов ще започне с квалификант първи кръг. При успех на старта Иванов ще играе във втори кръг със спечелилия измежду 8-ия поставен Фабиан Марожан от Унгария и Райли Опелка от САЩ.
Иванов и Джокович могат да се срещнат едва на полуфиналите в надпреварата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 45
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Списък с магнитните бури през ноември
17:39 / 01.11.2025
Изследване: Чаша горещо какао може да предотврати много неприятно...
16:41 / 01.11.2025
Лекар: Най-честите симптоми на това заболяване са болката и трудн...
15:43 / 01.11.2025
Днес става на 67 - журналистка, майка на бивш министър, залята съ...
08:59 / 01.11.2025
Тя идва в Пловдив в напълно ново амплоа
06:40 / 01.11.2025
Германецът Давид печели "Биг Брадър"?
22:02 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS