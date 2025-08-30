ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Христов призна за условната си присъда
Дуетът водещи и продуценти обсъдиха тезата, че по-строгите правила за движение по пътищата ще направят българите по-дисциплинирани шофьори. Андрей Арнаудов призна, че тежките санкции са го превъзпитали, когато теглил чертата и установил, че за няколко години е платил 8000 лева за глоби. "8000 лева за колко години бе, милионерче?", не пропусна да се заяде Иван, който буквално се хвана за главата.
Първо през 2017-18 са му връчени актове за 4200 лева, после за 2300 и преди 2-3 години - да 1700, разкри Андрей. В тази връзка, той призна, че "бъркането в джоба" наистина има ефект.
