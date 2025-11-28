ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните проститутки и благодарение на "Ергенът" ги разбраха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:23 / 28.11.2025Коментари (0)934
©
Иван Динев – Устата отдавна се слави с директността и острия си език, затова и вече десетилетия е любимец на повечето българи.

Рапърът, който не крие подкрепата и обичта си към Русия, Путин, че дори и миналите соц времена, в които, по думите му, е имало хиляди правилни и хубави неща... днес направи на нищо Би Ти Ви и "Ергенът“.

"Браво на Би Ти Ви! Браво и на участничките в това нещо, защото много българи се чудеха какви са цените на родните проститутки. Е, ето, че най-после разбраха –благодарение на тях. Така че, драги зрители, не ревете срещу предаването – то е с информативна насоченост и ви дава ясна представа за качествата, уменията и тарифата на съответната проститутка“, гръмна Устата и разбира се, запали мрежата от одобрителни възгласи.

Иван Динев стана и сериозен, разбира се, като настоя, че подобни "долнопробни“ извращения трябва да се дават в малките часове на нощта и то по различни от националните канали. В краен случай да го преместят в Би Ти Ви Комеди.

"Повръща ми се като знам, че децата ни друго не знаят, освен това, което виждат на екрана и то е батки, патки, Златки, блатки... Какво да му се роди в главата на това дете, освен, че е прекрасно да подражава на тези празни души и плитки мозъци, и да иска да стане като тях, когато порасне. Безумието на безумията и нека Бог да пази страната ни!“, коментира Устата, цитиран от сайтът Клюки.


Още по темата: общо новини по темата: 2388
28.11.2025 Дъщерята на емблематична водеща на БНТ се сгоди за жена
28.11.2025 Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
28.11.2025 Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
28.11.2025 Прибраха лъскавия мерцедес на Светлана Василева
28.11.2025 Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
28.11.2025 Известна народна певица, родила наскоро, ще става баба
предишна страница [ 1/398 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
20:52 / 28.11.2025
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
20:32 / 28.11.2025
Прибраха лъскавия мерцедес на Светлана Василева
20:02 / 28.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Известна народна певица, родила наскоро, ще става баба
11:13 / 28.11.2025
Васил Драганов стана дядо
20:00 / 27.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Бюджет 2025
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: