ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните проститутки и благодарение на "Ергенът" ги разбраха
Рапърът, който не крие подкрепата и обичта си към Русия, Путин, че дори и миналите соц времена, в които, по думите му, е имало хиляди правилни и хубави неща... днес направи на нищо Би Ти Ви и "Ергенът“.
"Браво на Би Ти Ви! Браво и на участничките в това нещо, защото много българи се чудеха какви са цените на родните проститутки. Е, ето, че най-после разбраха –благодарение на тях. Така че, драги зрители, не ревете срещу предаването – то е с информативна насоченост и ви дава ясна представа за качествата, уменията и тарифата на съответната проститутка“, гръмна Устата и разбира се, запали мрежата от одобрителни възгласи.
Иван Динев стана и сериозен, разбира се, като настоя, че подобни "долнопробни“ извращения трябва да се дават в малките часове на нощта и то по различни от националните канали. В краен случай да го преместят в Би Ти Ви Комеди.
"Повръща ми се като знам, че децата ни друго не знаят, освен това, което виждат на екрана и то е батки, патки, Златки, блатки... Какво да му се роди в главата на това дете, освен, че е прекрасно да подражава на тези празни души и плитки мозъци, и да иска да стане като тях, когато порасне. Безумието на безумията и нека Бог да пази страната ни!“, коментира Устата, цитиран от сайтът Клюки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2388
|предишна страница [ 1/398 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
20:52 / 28.11.2025
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
20:32 / 28.11.2025
Прибраха лъскавия мерцедес на Светлана Василева
20:02 / 28.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Известна народна певица, родила наскоро, ще става баба
11:13 / 28.11.2025
Васил Драганов стана дядо
20:00 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS