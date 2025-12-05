Ивайла Бакалова се обезобрази

© Ивайла Бакалова предизвика лавина от коментари заради рязката промяна във външността си, с която лъсна в едно от последните ѝ он-лайн интервюта.



От кадрите се вижда лице, силно променено от ботокс и филъри, което, вместо да изглежда подмладено, изглежда преждевременно състарено, напрегнато и няма помен от екзотичната й хубост.



Зрители отбелязаха, че бившата миска е прекалила с процедурите. Скулите й изглеждат прекалено уголемени, което оптически смалява очите.



В областта на брадичката е налице видимо натрупване на инжекции, което променя профила й и придава неестествено издължена форма на лицето. Освен това прекомерното количество ботокс води до ограничена мимика - докато говори, лицето й почти не се движи, а израженията й са минимални. Феновете й в социалните мрежи споделят, че са свикнали да виждат Бакалова на снимки, обработени така, че да подчертават красотата й. Реалният телевизионен кадър обаче предизвика обратния ефект - шок и недоумение от негативната промяна.



Бакалова дълги години беше сред най-коментираните български красавици и секссимволи. Именно затова настоящият й външен вид се оказа неприятна изненада дори за най-верните й последователи, които очакваха поддържана и естествено изглеждаща визия, а вместо това видяха резултат, който според тях граничи с естетичен провал, пише HotArena.