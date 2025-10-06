Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра

© Мис България 2001 Ивайла Бакалова преживя един от най-светлите моменти в живота си – кръщенето на малката си дъщеря Вяра. Тържественият ритуал се е състоял на 17 септември в присъствието на най-близките ѝ хора, а Ивайла сподели вълнуваща публикация в социалните мрежи, посветена на своето "малко голямо чудо".



"На 17 септември – пред Бога, пред света и пред близки, нашето малко голямо чудо – Вяра, получи своето духовно име и закрила. Едно дете, чакано с толкова търпение, надежда и любов... Вяра е благословия", написа тя.



Бакалова не скри емоцията си, като описа колко дълго е чакала появата на своята дъщеря:



"Тя е нашето доказателство, че когато не спираш да вярваш, най-красивите неща се случват. За нас тя е символ на всичко, което сме преживели – на борбата, любовта, упоритостта и силната вяра."



В посланието си Ивайла добавя трогателни думи за новия живот, който е осмислил всичко:



"Когато най-накрая тя дойде при нас – с малките си ръчички, с първия си плач, с невинния си поглед – разбрахме, че чудесата наистина съществуват."



"Вяра е светлина. Тя ни учи на безусловна любов, смирение и сила. Всеки неин усмихнат поглед е благословия, всеки смях – музика, а всяка сълза – напомняне колко крехко и ценно е това, което имаме", допълва тя.



В края на поста Мис България пожелава на своята дъщеря да расте здрава, обичана и свободна:



"Да има вяра в себе си, в доброто, в хората и в живота. Да носи името си с гордост и смисъл. А ние – нейните родители, кръстници и близки – ще бъдем до нея, за да я закриляме и обичаме безкрайно."



"Добре дошла в този красив, макар и понякога труден свят, малка Вяра!", завършва с обич Ивайла Бакалова.