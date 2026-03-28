Автор: Данислава Вълкова 16:56 / 28.03.2026

След близо две десетилетия съвместен живот Ива Софиянска-Божкова сподели емоционални подробности за отношенията със съпруга си Антон Божков в ефира на bTV, информира Plovdiv24.bg. Пред своята близка приятелка Петя Дикова тя разказа за споделеното щастие, грижата за трите им деца и защо вече предпочита домашния уют пред светските събития.



Ива Софиянска бе категорична, че въпреки голямата любов, към момента не очаква четвърто дете. Тя уточни, че макар да желае още наследници, такова събитие не е планирано в непосредствен план.



Антон помага изключително много в домакинството и отглеждането на децата, а сплотеността в дома им е наследство от примера на нейните родители.



Бившата телевизионна водеща призна, че от дълго време води затворен начин на живот. "Домошар съм. Преди много излизах по заведения, но от 12-13 години се пенсионирах и нямам желание да вилнея някъде“, сподели тя.



И добави: "Много съм богата... на щастие, на любов. Няма да спра да казвам, че няма по-добър мъж от моя".