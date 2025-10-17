ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
"Най-хубавият дъждовен ден на света! Стефан има рожден ден, а аз съм повече от щастлива, че избра нас за свое семейство! Обичта ми е безкрайна. Не мога да пропусна да благодаря на "Майчин дом“, д-р Дяволов и на Ели, както и на Екатерина Куртева, че беше до мен през целия процес. Чакайте ме за още едно“, написа Ива в социалните мрежи.
И както често се случва, едно изречение бе достатъчно, за да взриви интернет.
Само за часове под публикацията заваляха стотици коментари - от поздравления до догадки. Мнозина приеха думите й буквално и решиха, че дъщерята на Стефан Софиянски отново е бременна. Други пък предположиха, че просто намеква за планове за четвърто дете, след като вече е горда майка на трима малчугани.
Близки до семейството издават, че Ива неведнъж е споделяла, че голямото й семейство е "най-големият й проект в живота“ и че не би се спряла ако съдбата й подари още едно дете.
"Ива не се плаши от безсънни нощи и памперси - казва, че това й дава смисъл“, коментират близки до снахата на Божков.
Въпреки това Ива е посветила социалните си мрежи на скечове, в които по комичен начин показва колко е изтощена и колко е трудно да се справя с три деца. Явно обаче всичко това е само в сферата на хумора, а самата тя иска отново да гушне бебче.
Семейството на Ива и Антон е сред малкото в родния хайлайф, които успяват да запазят хармонията въпреки постоянното внимание към тях. Наследницата на бившия столичен кмет Стефан Софиянски и снаха на подсъдимия по редица обвинения Васил Божков живее далеч от прожекторите, но този път самата тя предизвика вълна от любопитство.
Публикацията й е придружена със снимка, на която държи малкия Стефан в ръце, както и кадри от времето, когато е била бременна с най-малкия си син, кръстен на баща й.
Това, което засилва слуховете за нова бременност, е, че Софиянска-Божкова носи широки тениски и пуловери по улиците и в социалните мрежи, както и това, че от няколко месеца е спряла да публикува кадри от интензивните си силови тренировки във фитнеса. Освен това сама споделя с последователите си, че има страхотен апетит и трудно се спира, когато нещо й е много вкусно.
Ако следва тенденцията от бременността си със Стефан, която премина почти в пълна тайна, е много вероятно да се разбере за новото попълнение в семейството й чак след като се роди, без по никакъв начин да го обяви предварително.
Според техни близки Ива и Антон Божков се притесняват от зли очи и не искат никой да се бърка в щастието им, затова пазят всичко в тайна максимално дълго, пише HotArena.
