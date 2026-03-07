Ива Екимова дава откровено интервю пред Мариан Станков - Мон Дьо. Тя си спомня всичко от деня, в който мъжът й Дими от Сленг загива в адската актастрофа с мотор. Как са се целунали, казали си, че се обичат. После как обикаляла по болниците и едва не припаднала пред входа на Спешното на Окръжна болница. На дъщеря им Дара казала директно, че никога повече няма да види баща си."Дими беше изключително авторитарен човек, но никога не ми е посягал", казва бившата манекенка.Пред Мон Дьо тя признава, че има нова любов с мъж, който е чужденец и не е от шоубизнеса."Ние сме предопределени един за друг", категорична е Екимова. "Аз съм жена в менопауза, не е страшно да станеш на 50. Да се добуташ до 50 в добро здраве, в добра форма, с разсъдъка си не е много лека работа", казва Ива Екимова и добавя:"Най-голямото недоразумение на света към мен е хората да си мислят, че съм повърхностна кифла, на която нещата й се получават с лекота".Цялото интервю ще бъде излъчено утре сутрин по Нова телевизия.