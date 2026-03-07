ЗАРЕЖДАНЕ...
Ива Екимова прежали Дими и най-после призна за нов мъж до себе си
"Дими беше изключително авторитарен човек, но никога не ми е посягал", казва бившата манекенка.
Пред Мон Дьо тя признава, че има нова любов с мъж, който е чужденец и не е от шоубизнеса.
"Ние сме предопределени един за друг", категорична е Екимова. "Аз съм жена в менопауза, не е страшно да станеш на 50. Да се добуташ до 50 в добро здраве, в добра форма, с разсъдъка си не е много лека работа", казва Ива Екимова и добавя:
"Най-голямото недоразумение на света към мен е хората да си мислят, че съм повърхностна кифла, на която нещата й се получават с лекота".
