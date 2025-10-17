Искра Владимирова напусна bTV, веднага обявиха заместника й

© bTV Media Group ЕАД (bTV) обявява промени в редакционния екип на медията. Считано от 17.10.2025, Димитър Анестев, дългогодишен продуцент в нюзрума на медията, поема поста главен редактор "Актуални предавания“ в отдел "Новини, актуални предавания и спорт“ на bTV. Той ще наследи Искра Владимирова, досегашен главен редактор, която напуска компанията по лични причини.



"Публицистичните формати на bTV ежедневно отразяват динамиката в обществото, поддържат висок журналистически стандарт и изграждат активна връзка с аудиторията. Пожелаваме успех на Димитър Анестев в развитието и надграждането на тяхното съдържание. Благодарим на Искра за нейния професионализъм и отдаденост, с които тя разви облика на публицистичните формати на телевизията. Пожелаваме ѝ здраве и късмет в бъдещите начинания“ - заявява Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.



Димитър Анестев е част от екипа на bTV от 2003 г. и през годините се е утвърдил като едно от водещите имена в българската телевизионна журналистика, преминавайки през различни нива - от репортер до продуцент. Носител е на редица професионални отличия, сред които "Репортер на годината“ и "Продуцент на годината“. Назначението му като главен редактор "Актуални предавания“ е част от стратегическата визия на bTV за развитие на актуалните телевизионни формати и за още по-силна връзка с аудиторията чрез висококачествено съдържание. Позицията не е нова за него - през последните няколко месеца Димитър Анестев я изпълняваше по съвместителство, заедно с другите си отговорности в новинарската редакция.



Искра Владимирова също е дългогодишен и уважаван професионалист, с над 25 години опит като репортер, продуцент и главен редактор в национални медии. Тя е сред журналистите, допринесли значително за развитието на телевизионната журналистика в България. През годините е изградила едни от най-успешните екипи в bTV и е ръководила десетки извънредни телевизионни продукции, специални студиа, предизборни дебати, дискусии и изнесени предавания от различни точки на страната.