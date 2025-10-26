Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в дома му миришеше на долнопробна кръчма

© Жената на продуцента Иван Христов - Ирина Тенчева направи доста откровено признание за връзката си с телевизионния водещ пред Десислава Банова-Плевнелиева в сутрешния блок по Nova.



Писателката и кулинар сподели, че любовта им е преминала през много трудни периоди.



"Ако Иван не се беше променил, не знам дали щяхме да бъдем заедно и колко време щяхме да бъдем заедно. Нямам идея! - призна Тенчева. - Нещата се случват в точния миг. Била съм катализаторът за него. Хората със зависимостите най-често нямат избор за нещо по-добро. И най-добрият начин да помогнем на такъв човек е да бъдем до него безусловно."



Деси коментира по време на разговора: "Иван каза, че те е чакал цели 10 години."



"Само?!", отвърна с усмивка Ирина. "Най-важните и хубави избори в живота винаги съм ги правила със сърцето си. Това да взема решението и да мина през всичко, през което минах, за да създадем нашето ново семейство, е част от житейския ми път."



Тя сподели и откровено какъв е бил моментът, в който е открила любовта си към Иван:



"Аз обикнах Иван в може би най-отвратителния му период - в най-ужасната му светлина. Когато влязох за първи път в това пространство (дома им), тук миришеше на долнопробна кръчма. Беше изпочупено и никой нормален човек според мен не би видял потенциала в него, който виждах аз."



"Когато човек живее не от страховете си, а с идеалите си, тогава успява да забелязва основно светлината. Държа да подчертая, че аз нищо не съм планирала и абсолютно нищо не съм направила волево и тенденциозно", завършва Ирина Тенчева.