Йовица най-накрая си слага зъб
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:03
©
Йовица от "Ергенът: Любов в рая" се реши да си имплантира зъб. Това се случва след като беше обект на доста подигравки от страна на зрители и участници във формата на риалитито.

Той се щракна пред зъболекарски кабинет и написа:

"Хайде, сега да измислим нова тема за коментари, че тази вече остаря" под снимката, която публикува в социалните мрежи.


