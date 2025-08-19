ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Йоргос Мазонакис на излизане от психиатрията: Имаше позорна режисура зад това изпитание
През цялото време на престоя си в болницата известният певец поддържаше постоянна връзка с адвоката си, с когото планираше следващите си лични и правни стъпки.
Приемът му в психиатричната клиника беше извършен по прокурорска заповед и по искане на баща му и сестра му, без неговото съгласие, на 14 август. Самият той настоява, че не страда от никакъв психиатричен проблем и че всичко, което се е случило, е станало без негово знание.
"Временният ми престой тук, в "Дромокаетеио“, се случи без да бъда попитан и без мое знание. Не страдам от никакво психично заболяване, което да изисква психиатрична грижа и което би могло да ме направи опасен нито за себе си, нито за други. Имаше позорна режисура зад това изпитание. Благодаря ви от дъното на сърцето си – на фенове, сътрудници, приятели, на предприемачите от Fever – за безрезервната подкрепа, за помощта и за любовта, която ми показвате в този труден личен момент. Чувствам се благодарен и ви обещавам, че скоро ще бъда близо до вас“, заяви Георгиос Мазонакис пред телевизионния канал Star.
В събота, 16 август, семейството на Георгиос Мазонакис издаде съобщение по повод неговата хоспитализация, като подчерта, че "за тях значение имат неговото здраве и животът му, а всичко друго не ги засяга“.
По-конкретно те заявиха: "За нас, семейството на Георгиос, значение имат неговото здраве, безопасност и живот. Всичко останало не ни засяга, не ни докосва, не го коментираме. Със сигурност не може да бъде поле за противопоставяне. Когато отмине опасността за живота му, тогава всеки трети може да прави изявления, да изразява позиции и да подкрепя всичко, което смята, че ще го направи близък и обичан.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 927
|
|предишна страница [ 1/155 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Един от най-известните българи днес стана на 54!
19:55 / 18.08.2025
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
12:22 / 18.08.2025
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025
Ето ги доведените деца на Преслава и Емилия
14:32 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS